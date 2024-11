Hamirpur: हमीरपुर-बिलासपुर सीमा पर आग का तांडव, प्रवासी मजदूरों के आशियाने जलकर राख

हमीरपुर-बिलासपुर सीमा पर स्थित शुक्रखड्ड के किनारे एक स्टोन क्रशर पर काम करने वाले प्रवासियों की झुग्गियों में देर रात भीषण आग लग गई, जिससे लगभग 10 झुग्गियां जलकर राख हो गईं।

बिझड़ी (सुभाष): हमीरपुर-बिलासपुर सीमा पर स्थित शुक्रखड्ड के किनारे एक स्टोन क्रशर पर काम करने वाले प्रवासियों की झुग्गियों में देर रात भीषण आग लग गई, जिससे लगभग 10 झुग्गियां जलकर राख हो गईं। इस आग के कारण प्रवासियों की नकदी, कपड़े और अन्य सामान भी पूरी तरह से जल गए। झुग्गियों के पूरी तरह जल जाने के कारण प्रवासी परिवार अपने बच्चों के साथ खुले आसमान के नीचे रहने को मजबूर हो गए हैं।

प्रवासी मजदूरों ने खड्ड के किनारे घास और बांस से अपने रहने के लिए झुग्गियां बनाई थीं। जब झुग्गियों में आग लगी तो उस पर काबू पाने के लिए पानी की कोई व्यवस्था नहीं थी। आग लगने के बाद आसपास के गांवों के लोगों ने प्रवासियों की मदद के लिए हाथ बढ़ाए। स्थानीय लोगों ने बिलासपुर प्रशासन से इन प्रवासी मजदूरों की इस कठिन घड़ी में सहायता की गुहार लगाई है।

इस संकट के समय में विकास खंड बिझड़ी के शिवा युवा मंडल जांगली के सदस्यों ने अग्नि पीड़ितों को राशन, कपड़े और नकद राशि देकर मदद पहुंचाने का प्रयास किया है। युवा मंडल के प्रधान कपिल ने बताया कि उन्होंने अपने गांव से राशन, पहनने के लिए कपड़े और अन्य सामान इकट्ठा कर प्रभावितों को दिए, साथ ही उन्हें 3 हजार रुपए की नकद सहायता भी प्रदान की ताकि वे अपने और अपने बच्चों के लिए भोजन बना सकें।

