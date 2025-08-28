Main Menu

Shimla: एचपी फोरैस्ट सर्विस (ACF) की प्रारंभिक परीक्षा 7 सितम्बर को, HPPSC ने जारी किए एडमिट कार्ड

माचल प्रदेश लोक सेवा आयोग एचपी फोरैस्ट सर्विस (असिस्टैंट कंजर्वेटर ऑफ फोरैस्ट) की प्रारंभिक परीक्षा 7 सितम्बर को आयोजित करेगा। यह परीक्षा एक सत्र में सुबह 11 बजे से दोपहर 1 बजे तक आयोजित होगी।

शिमला (अभिषेक): हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग एचपी फोरैस्ट सर्विस (असिस्टैंट कंजर्वेटर ऑफ फोरैस्ट) की प्रारंभिक परीक्षा 7 सितम्बर को आयोजित करेगा। यह परीक्षा एक सत्र में सुबह 11 बजे से दोपहर 1 बजे तक आयोजित होगी। इस परीक्षा के दृष्टिगत उम्मीदवारों के ई-एडमिट कार्ड जारी कर दिए गए हैं। उम्मीदवार आयोग की वैबसाइट पर जाकर संबंधित लिंक पर क्लिक कर अपने-अपने एडमिट कार्ड डाऊनलोड कर सकते हैं। इससे संबंधित सूचना आयोग की ओर से जारी की गई है।

इसके साथ ही उम्मीदवारों को प्रारंभिक परीक्षा में बैठने के लिए परीक्षा केंद्र पर तय नियमों के तहत एंट्री करनी होगी। सूचना जारी की गई है कि परीक्षा केंद्रों का गेट परीक्षा शुरू होने से 30 मिनट पहले बंद हो जाएंगे। यानी कि सुबह 10.30 बजे के बाद किसी भी उम्मीदवार को गेट बंद होने पर परीक्षा केंद्र पर एंट्री नहीं मिलेगी। आयोग की ओर से सलाह दी गई है कि उम्मीदवार परीक्षा केंद्र पर 2 घंटा पहले यानी कि 9 बजे तक पहुंच जाएं। आयोग की सचिव निवेदिता नेगी ने कहा कि किसी भी प्रकार की जानकारी प्राप्त करने के लिए उम्मीदवार आयोग के कार्यालय में संपर्क कर सकते हैं।

