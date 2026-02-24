पांगी की पहाड़ियों में दिखा दुनिया का सबसे दुर्लभ शिकारी, कैमरे में कैद हुई तस्वीरें

Main Menu

चंबा। हिमाचल प्रदेश के ऊंचे हिमालयी क्षेत्रों में एक बार फिर उस रहस्यमयी शिकारी की चहलकदमी देखी गई है, जिसे दुनिया 'माउंटेन घोस्ट' के नाम से जानती है। चंबा जिले के सुदूर जनजातीय अंचल पांगी की सुराल भटोरी घाटी में बर्फानी तेंदुए की मौजूदगी के पुख्ता सबूत मिले हैं। वन विभाग द्वारा रणनीतिक रूप से लगाए गए ट्रैप कैमरों ने इस शानदार जीव की बर्फ पर चलती हुई दुर्लभ तस्वीरें रिकॉर्ड की हैं।

संरक्षण की नई उम्मीद

यह प्रजाति वैश्विक स्तर पर संकटग्रस्त वन्यजीवों की सूची में शामिल है। पांगी के जंगलों में इसकी वापसी ने पर्यावरणविदों और वन अधिकारियों के चेहरों पर खुशी ला दी है। विभाग ने इस बार सुरक्षा के घेरे को और कड़ा कर दिया है ताकि इन अनमोल जीवों को किसी भी प्रकार के मानवीय खतरे से बचाया जा सके। 

विभाग की रणनीति और निगरानी

पांगी के वन मंडल अधिकारी, रवि गुलेरिया के अनुसार, विभाग अब अपनी कार्यप्रणाली में निम्नलिखित बदलाव कर रहा है। वन रक्षकों को निर्देश दिए गए हैं कि वे संवेदनशील इलाकों में अपनी मौजूदगी बढ़ाएं। ट्रैप कैमरों के जरिए न केवल वन्यजीवों के व्यवहार का अध्ययन किया जा रहा है, बल्कि अवैध शिकारियों पर भी कड़ी नजर रखी जा रही है। स्थानीय निवासियों को इस 'बर्फीले प्रहरी' के पारिस्थितिक महत्व के बारे में शिक्षित किया जा रहा है, ताकि ग्रामीण और वन्यजीव सौहार्दपूर्ण तरीके से रह सकें।

गणना की चुनौती

हालांकि, कुछ साल पहले भी यहाँ हिम तेंदुए देखे गए थे, लेकिन सटीक डेटा और गणना की कमी एक बड़ी बाधा रही है। इस बार विभाग आधुनिक तकनीक और कैमरों की मदद से इस प्रजाति की आबादी का सही आंकलन करने की कोशिश में जुटा है।

