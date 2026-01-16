पालमपुर की घटना ने उड़ाए होश, कूड़ेदान से निकालकर परोसे जा रहे थे नूडल्स, वीडियो वायरल

यूं तो व्यावसायिक सिद्धांत के मूल में गुणवत्ता, ग्राहक प्राथमिकता, नैतिक आचरण, नवाचार आदि शामिल हैं, ताकि स्थिरता और सफलता प्राप्त की जा सके परंतु धन कमाने की लालसा तथा पिपासा ने इन सभी मानकों को तार-तार कर दिया है।

पालमपुर, (भृगु): यूं तो व्यावसायिक सिद्धांत के मूल में गुणवत्ता, ग्राहक प्राथमिकता, नैतिक आचरण, नवाचार आदि शामिल हैं, ताकि स्थिरता और सफलता प्राप्त की जा सके परंतु धन कमाने की लालसा तथा पिपासा ने इन सभी मानकों को तार-तार कर दिया है। ऐसी ही घटना पालमपुर क्षेत्र में घटी है जहां आरोप लगा है कि एक फास्ट फूड विक्रेता ने डस्टबिन से नूडल्स निकालकर ग्राहक को परोसने का प्रयास किया। यद्यपि जागरूक ग्राहक ने उक्त फास्ट फूड विक्रेता की इस नापाक हरकत को पहले ही देख लिया। सारी घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो में उक्त फास्ट फूड विक्रेता अपनी गलती भी स्वीकार कर रहा है।

वीडियो के अनुसार वीडियो बनाने वाला व्यक्ति जो उक्त फास्ट फूड विक्रेता के पास नूडल खाने पहुंचा था, ने आरोप लगाया कि उक्त फास्ट फूड विक्रेता डस्टबिन में पड़े नूडल निकाल कर गर्म करने लगा। ऐसे में ग्राहक की नजर इस पर पड़ गई तथा उसने इस पर आपत्ति जताई। इसके पश्चात आरोपों के घेरे में आए फास्ट फूड विक्रेता ने आनन-फानन में नूडल्स को फेंक दिया परंतु जब ग्राहक ने इस पर अपना विरोध जताया तो उक्त फास्ट फूड विक्रेता ने अपनी गलती मान ली।

घटना ने कई प्रश्न भी खड़े किए हैं। ऐसे में बाजार बिक रहे फास्ट फूड उत्पादों की गुणवत्ता को लेकर भी प्रश्न पूछे जाने लगे हैं तो मॉनीटरिंग अथॉरिटी की लापरवाही भी सवालों के घेरे में है। विदित रहे कि न केवल पालमपुर अपितु हर सड़क किनारे, गली चौराहे पर फास्ट फूड की बिक्री 5 की जा रही है। ऐसे में क्या लोगों के स्वास्थ्य से खिलवाड़ हो रहा है। इस घटना के पश्चात इसे लेकर भी संशय की स्थिति बनने लगी है।