Himachal: नेशनल हाईवे मंडी मनाली यातायात के लिए बंद, दवाडा और झलोगी के पास गिर रहे हैं पत्थर

पंडोह, (देशराज)। नेशनल हाईवे मंडी मनाली यातायात के लिए अभी भी अवरुद्ध है लगातार 18 घंटे से बारिश होने के कारण अभी भी नेशनल हाईवे दवाडा और झलोगी के पास पत्थर गिर रहे हैं। व्यास नदी का जलस्तर बढ़ने से दवाडा के पास पानी सड़क पर आ गया है। दवाडा के पास व्यास नदी के किनारे बने वैकल्पिक सड़क व्यास का जल जलस्तर बढ़ने से प्रभावित हुआ है।

दवाडा के पास तीन पंचायत को जोड़ने वाली पैदल चलने योग्य ब्रिज भी पानी के भाव से बह गया है। कल्लू की तरफ से यातायात बानाला और झीडी के पास रोका गया है। यह जानकारी थाना आउट के सब इंचार्ज भूपेंद्र जामवाल ने दी है उन्होंने कहा कि बारिश अभी रुकने का नाम नहीं ले रही है।

वहीं पंडोह डैम का जलस्तर बढ़ने से पांचो गेट खोल दिए गए हैं। विभाग ने नदी के किनारे बसे हुए लोगों को दूर रहने की सलाह दी है। वहीं चौकी इंचार्ज पंडोह अनिल कटोच ने बताया कि 4 मिल से लेकर हनोखी तक सड़क यातायात के लिए अभी ठीक है। ट्रैफिक कैंची मोड पंडोह से लेकर सात मिल तक रोका गया है। जाम में फंसे हुए यात्रियों को जिला प्रशासन और पंडोह की सामाजिक संस्थाएं समय-समय पर भोजन वितरित कर रही है।