Hamirpur: डीसी, एसडीएम और ईओ को हाईकोर्ट का नोटिस जारी, जानिए वजह

Edited By Vijay, Updated: 08 Aug, 2024 07:36 PM

नगर परिषद हमीरपुर के अध्यक्ष को लेकर आए अविश्वास प्रस्ताव के मामले में भाजपा समर्थित 7 पार्षदों ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है।

हमीरपुर (राजीव): नगर परिषद हमीरपुर के अध्यक्ष को लेकर आए अविश्वास प्रस्ताव के मामले में भाजपा समर्थित 7 पार्षदों ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। हाईकोर्ट में इस मामले में वीरवार को सुनावई हुई। हाईकोर्ट द्वारा डीसी, एसडीएम और ईओ हमीरपुर को नोटिस जारी करते हुए पूरे मामले में जवाब मांगा है। अगली सुनवाई 30 अगस्त को रखी गई है। हाईकोर्ट में गए भाजपा समर्थित पार्षद विनय कुमार ने बताया कि डीसी हमीरपुर द्वारा नगर परिषद अध्यक्ष के खिलाफ फ्लोर टैस्ट करवाने की अनुमति न देने के फैसले को उन्होंने हाईकोर्ट में चुनौती दे दी है।

उन्होंने बताया कि जब 10 पार्षदों ने डीसी को अध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव का लिखित प्रस्ताव दिया था तो उन्होंने उस पर फ्लोर टैस्ट क्यों नही करवाया। उन्होंने बताया कि इस मामले में हाईकोर्ट ने आज डीसी, एसडीएम और ईओ को नोटिस जारी करके 30 अगस्त को जवाब मांगा है।

हिमाचल की खबरें Twitter पर पढ़ने के लिए हमें Join करें Click Here

अपने शहर की और खबरें जानने के लिए Like करें हमारा Facebook Page Click Here