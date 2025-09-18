Hamirpur: हैलो विधायक जी मेरा बच्चा बीमार है जल्दी से 10,000 भेजिए, पैसे मिलते ही खरीद लिया फोन

लोगों की दरियादिली का फायदा किस तरह से शातिर लोग उठाते हैं, इसका ताजा उदाहरण उपमंडल बड़सर में देखने को मिला है।

बड़सर (नवनीत): लोगों की दरियादिली का फायदा किस तरह से शातिर लोग उठाते हैं, इसका ताजा उदाहरण उपमंडल बड़सर में देखने को मिला है। बड़सर विधायक कार्यालय से मिली जानकारी के अनुसार सलौणी क्षेत्र की रहने वाली एक महिला, जिसके मायके पंजाब में है, उसने विधायक इंद्रदत्त लखनपाल को फोन किया कि मेरा बेटा सख्त बीमार है और इलाज के लिए 10 हजार रुपए की तुरंत जरूरत है। विधायक ने महिला की परेशानी को देखते हुए दरियादिली का परिचय दिया और उसके खाते में 10,000 रुपए डलवा दिए, लेकिन जब दोबारा से उस फोन नंबर पर बैक कॉल की गई तो पता चला कि यह किसी दुकानदार का नंबर है और महिला द्वारा इन पैसों से मोबाइल खरीदा गया है। धोखाधड़ी का पता लगने पर महिला से पैसे वापस मांगे गए, लेकिन वह 7,000 रुपए ही वापस कर पाई। जानकारी यह भी मिली है कि उक्त महिला इससे पहले भी ऐसी वारदातें करने की कोशिश कर चुकी है।

महिला द्वारा इससे पहले पति का एक्सीडैंट की बात कह कर 20,000 की मांग के अलावा सिलैंडर फटने से बच्चों के घायल होने का कारण बताते हुए 50,000 रुपए की डिमांड की जा चुकी है। महिला ने बताया था कि सोहारी क्षेत्र में सिलैंडर फटने से बच्चा झुलस गया है, जिसके इलाज के लिए 5,00,000 रुपए एकत्रित हो चुके हैं, लेकिन 50,000 रुपए कम पड़ रहे हैं। जब विधायक कार्यालय द्वारा छानबीन की गई तो ऐसी कोई घटना सामने नहीं आई। एक अन्य घटनाक्रम में विधायक को फोन आया कि हमारे पिताजी अरैस्ट हो गए हैं और बेल के लिए पैसे चाहिए, जब छानबीन की गई तो नंबर चुराह चम्बा का निकला और इस मामले में भी यही शातिर महिला शामिल पाई गई। वहीं शातिर महिला का फोन नंबर विधायक द्वारा ब्लैकलिस्ट भी कर दिया गया है, लेकिन अलग-अलग नंबरों से फोन करके पैसे ठगने के प्रयास फिर भी जारी हैं। इस संबंध में विधायक इंद्रदत्त लखनपाल ने कहा है कि उनके दरवाजे हमेशा जरूरतमंद लोगों की मदद के लिए खुले हैं, लेकिन इस तरह से ठगी का प्रयास करने वाले लोगों से सचेत रहने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि अगर फिर भी ऐसे लोग बाज नहीं आते हैं तो पुलिस की मदद ली जाएगी।