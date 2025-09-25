मां की चीख सुन दौड़ा बेटा, खुद गंवा बैठा जान, मासूम के सिर से उठा पिता का साया

हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर जिले की नेरी ग्राम पंचायत में एक दुखद घटना सामने आई है। यहाँ, अपनी माँ को एक आवारा कुत्ते के हमले से बचाते हुए, 31 वर्षीय युवक सुमित कुमार की मौत हो गई। यह घटना 15 दिन पहले हुई थी और सोमवार को मेडिकल कॉलेज हमीरपुर में इलाज...

हिमाचल डेस्क। हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर जिले की नेरी ग्राम पंचायत में एक दुखद घटना सामने आई है। यहाँ, अपनी माँ को एक आवारा कुत्ते के हमले से बचाते हुए, 31 वर्षीय युवक सुमित कुमार की मौत हो गई। यह घटना 15 दिन पहले हुई थी और सोमवार को मेडिकल कॉलेज हमीरपुर में इलाज के दौरान सुमित ने दम तोड़ दिया।

यह घटना तब हुई जब सुमित की माँ, आशा देवी, रात में घर के आँगन में थीं और एक आवारा कुत्ते ने उन पर हमला कर दिया। अपनी माँ को बचाने के लिए सुमित तुरंत दौड़ा। इस कोशिश में, कुत्ते ने आशा देवी को छोड़कर सुमित पर हमला कर दिया। कुत्ते ने सुमित के सिर और आँखों पर बुरी तरह से काटा, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया।

घायल होने के तुरंत बाद, सुमित को डॉ. राधाकृष्णन मेडिकल कॉलेज हमीरपुर ले जाया गया, जहाँ उसका इलाज शुरू हुआ। सुमित की माँ भी इस हमले में घायल हुई थीं, लेकिन अब उनके स्वास्थ्य में सुधार है और वह घर पर ही इलाज करवा रही हैं। हमले के तीन दिन बाद, सुमित की तबीयत फिर से बिगड़ गई, जिसके बाद उसे रविवार को दोबारा अस्पताल में भर्ती कराया गया।

सुमित ने इलाज के दौरान अपनी अंतिम साँस ली। सुमित के पिता, सुभाष चंद, ने बताया कि परिवार इस घटना से बहुत दुखी है। ग्राम पंचायत नेरी के प्रधान विपिन कुमार ने कहा कि मौत का सही कारण पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही पता चलेगा। उन्होंने यह भी आशंका जताई कि कहीं कुत्ते को रेबीज तो नहीं था, जिसकी जाँच ज़रूरी है। सुमित अपने पीछे माता-पिता, पत्नी, दो महीने का बेटा और ढाई साल की बेटी छोड़ गए हैं। इस घटना ने पूरे गांव को शोक में डुबो दिया है और आवारा कुत्तों के बढ़ते खतरे पर चिंता बढ़ा दी है।