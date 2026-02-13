Main Menu

धर्म/कुंडली टीवी

नारी

Photos

Videos

Breaking

  • मणिकर्ण में पुलिस का एक्शन: हरियाणा का युवक 923 ग्राम चरस के साथ गिरफ्तार

मणिकर्ण में पुलिस का एक्शन: हरियाणा का युवक 923 ग्राम चरस के साथ गिरफ्तार

Edited By Jyoti M, Updated: 13 Feb, 2026 03:03 PM

haryana youth arrested with 923 grams of hashish

हिमाचल में नशे के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। मणिकर्ण पुलिस थाने के अंतर्गत आने वाली जरी चौकी की टीम ने नाकाबंदी के दौरान एक युवक को भारी मात्रा में चरस के साथ दबोचा है।

कुल्लू (संजीव जैन)। हिमाचल में नशे के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। मणिकर्ण पुलिस थाने के अंतर्गत आने वाली जरी चौकी की टीम ने नाकाबंदी के दौरान एक युवक को भारी मात्रा में चरस के साथ दबोचा है।

पुलिस ने सुमारोपा के पास विशेष नाका लगाया था। इस दौरान संदिग्ध अवस्था में जा रहे एक व्यक्ति की तलाशी ली गई, जिसके कब्जे से 923 ग्राम चरस (कैनबिस) बरामद हुई। आरोपी की पहचान 30 वर्षीय झार सिंह (पुत्र श्री भगवान) के रूप में हुई है, जो हरियाणा के झज्जर जिले की मतनेहल तहसील का रहने वाला है।

पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मादक पदार्थ अधिनियम (NDPS Act) की धारा 20 के तहत मामला दर्ज किया है। पुलिस अब इस बात का पता लगा रही है कि नशे की यह खेप कहाँ से लाई गई थी और इसे कहाँ सप्लाई किया जाना था। पुलिस प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि नशे के अवैध कारोबार में संलिप्त लोगों को बख्शा नहीं जाएगा। फिलहाल मामले में आगामी अन्वेषण जारी है।

Related Story

Trending Topics

Latest Videos

img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!