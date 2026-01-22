Hamirpur: लापता हुई 2 नाबालिग युवतियां घुमारवीं से बरामद

सदर थाना के अंतर्गत आते किसी एक क्षेत्र से ताल्लुक रखने वाली 2 नाबालिग युवतियों को पुलिस ने बरामद कर लिया है। पुलिस ने उन्हें घुमारवी क्षेत्र से बरामद किया है।

हमीरपुर (अजय): सदर थाना के अंतर्गत आते किसी एक क्षेत्र से ताल्लुक रखने वाली 2 नाबालिग युवतियों को पुलिस ने बरामद कर लिया है। पुलिस ने उन्हें घुमारवी क्षेत्र से बरामद किया है। युवतियाँ किराया बस किराया नहीं होने के कारण हमीरपुर से पैदल चलकर घुमारवी पहुंच गईं थी। बता दें कि हमीरपुर के एक क्षेत्र से ताल्लुक रखने वाली 2 नाबालिग युवतियों के दादा ने बुधवार को उनके गुमशुदा होने की शिकायत सदर पुलिस मे दर्ज करवाई थी। पुलिस ने शिकायत मिलते ही तुरंत कार्रवाई करते हुए उन्हें बुधबार शाम को घुमारवीं से बरामद कर लिया था। युवतियों ने पुलिस को बताया कि घर की कमजोर आर्थिक स्थिति को देखते हुए वे नौकरी की तलाश मे घर से चली गईं थी। इसके बारे मे एएसपी राजेश उपाध्याय ने बताया कि युवतियों को बरामद कर परिजनो के सुपुर्द कर दिया गया है।