Hamirpur: वायदे करके मुकर जाना केजरीवाल और कांग्रेस की फितरत : अनुराग

हमीरपुर (राजीव): दिल्ली विधानसभा चुनावों में भाजपा के स्टार प्रचारक अनुराग सिंह ठाकुर ने दिल्ली चुनाव प्रचार के दौरान कहा कि देश व दिल्ली का भरोसा सिर्फ मोदी की गारंटी पर है और दिल्ली में इस बार भाजपा सरकार बनाने के साथ अपने सभी चुनावी वायदों को पूरा करके दिखाएगी। अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि अरविंद केजरीवाल और कांग्रेस ने दिल्ली वासियों से झूठे वायदों की झड़ी लगा दी है। उन्होंने कहा कि वायदे करके मुकर जाना और फिर उन वायदों को भूल कर नए वायदे करना इनकी फितरत में है। इसीलिए देश और दिल्ली का भरोसा सिर्फ मोदी की गारंटी पर है।

उन्होंने कहा कि केजरीवाल को गरीबों की कभी फिक्र नहीं रही, तभी तो 50,000 मकान बन कर तैयार खड़े थे मगर केजरीवाल ने उनका वितरण नहीं किया। उन्होंने कहा कि अरविंद केजरीवाल और उनकी आम आदमी पार्टी ने जनता से सिर्फ झूठ ही बोला है और दिल्ली को लूटा है। उन्होंने कहा कि दिल्ली में भाजपा सरकार बनने पर ऑटो और टैक्सी चालकों के लिए ऑटो ड्राइवर कल्याण बोर्ड का गठन करने के साथ ही भाजपा उन्हें 10 लाख रुपए तक का जीवन बीमा और 5 लाख रुपए तक का दुर्घटना बीमा देने के साथ उनके बच्चों को भी स्कॉलरशिप देने जा रही है।

