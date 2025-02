Police Constable Recruitment: मंडी जिला में शुरू हुई ग्राऊंड टैस्ट की प्रक्रिया, उम्मीदवारों में उत्साह

Edited By Vijay, Updated: 06 Feb, 2025 10:11 AM

शिमला (राक्टा): हिमाचल में पुलिस कांस्टेबल के भरे जाने वाले 1088 पदों को लेकर वीरवार से जिला मंडी के तहत उम्मीदवारों के फिजिकल स्टैंडर्ड और फिजिकल एफिशिएंसी टैस्ट लेने की प्रक्रिया शुरू हो गई है जोकि आगामी 16 फरवरी तक चलेगी। मंडी में यह टैस्ट पुलिस ग्राऊंड थर्ड आईआरबी पंडोह में लिए जा रहे हैं। भर्ती को लेकर उम्मीदवारों में गजब उत्साह बना हुआ है। इसके साथ ही 11 फरवरी से ऊना व सिरमौर, 20 फरवरी से कांगड़ा व बिलासपुर, 25 फरवरी से सोलन व 28 फरवरी से हमीरपुर, 7 मार्च से कुल्लू, 11 मार्च से शिमला, 12 मार्च से लाहौल-स्पीति, 13 मार्च से चम्बा और 27 मार्च से किन्नौर जिला में उम्मीदवारों फिजिकल स्टैंडर्ड और फिजिकल एफिशिएंसी टैस्ट लेने की प्रक्रिया शुरू होगी।

28 मार्च तक पूरी कर ली जाएगी टैस्ट लेने की प्रक्रिया

जारी शैड्यूल के अनुसार 28 मार्च तक टैस्ट लेने की प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी। पहले महिला और उसके बाद पुरुष उम्मीदवार को ग्राऊंड टैस्ट के लिए बुलाया जाएगा। प्रदेश सरकार द्वारा कांस्टेबलों के 1088 पदों पर की जा रही भर्ती के तहत 708 पद पुरुष और 380 पद महिला वर्ग के लिए रिजर्व रखे गए हैं। पुलिस विभाग ग्राऊंड टैस्ट की प्रक्रिया अमल में लाएगा, जबकि लिखित परीक्षा लोक सेवा आयोग के माध्यम से ली जाएगी।

ग्राऊंड टैस्ट की होगी वीडियोग्राफी

पारदर्शिता के लिए ग्राऊंड टैस्ट की पूरी वीडियोग्राफी होगी। इस दौरान उम्मीदवारों का डोप टैस्ट भी होगा। ग्राऊंड टैस्ट की प्रक्रिया पूरी होने के बाद पुलिस विभाग उत्तीर्ण हुए उम्मीदवारों की सूची अंकों सहित लोक सेवा आयोग को देगा, जिसके बाद आयोग लिखित परीक्षा आयोजित करेगा। लिखित परीक्षा 2 घंटे की होगी और 90 अंकों के पेपर में गलत उत्तर देने पर नैगेटिव मार्किंग होगी।

1,27,770 उम्मीदवारों के आवेदन हुए प्राप्त

पुलिस भर्ती के लिए प्रदेश भर से 1,27,770 आवेदन प्राप्त हुए हैं। इसके तहत 88,202 पुरुष और 39,568 महिलाओं ने आवेदन किया है। हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा उम्मीदवारों के ई-कॉल लैटर उनकी यूजर आईडी पर अपलोड किए गए हैं, साथ ही सलाह दी गई है कि वे ग्राऊंड टैस्ट के दौरान अपना एडमिट कार्ड फोटो आईडी प्रूफ के साथ लाएं।

