चम्बा में इतनी कीमत से स्थापित होगा प्रदेश का पहला ग्रीन हाईड्रोजन आधारित मोबिलिटी स्टेशन

चम्बा में प्रदेश का प्रथम ग्रीन हाईड्रोजन आधारित मोबिलिटी स्टेशन स्थापित होगा। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने सोमवार को वर्चुअल माध्यम से इसका शिलान्यास किया।

चम्बा/ शिमला, (काकू/हैडली): चम्बा में प्रदेश का प्रथम ग्रीन हाईड्रोजन आधारित मोबिलिटी स्टेशन स्थापित होगा। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने सोमवार को वर्चुअल माध्यम से इसका शिलान्यास किया। इस मौके पर कहा कि यह स्टेशन ग्रीन हाईड्रोजन मोबिलिटी क्षेत्र में प्रदेश का मार्ग प्रशस्त करेगा। प्रदेश सरकार की इस महत्वाकांक्षी हरित पहल का निर्माण नैशनल हाईड्रो पावर कॉर्पोरेशन (एनएचपीसी) द्वारा 14 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से किया जाएगा और अगस्त, 2025 तक इस परियोजना के पूरा होने की उम्मीद है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि यह परियोजना एनएचपीसी चमेरा-3 पावर स्टेशन के निकट स्थापित की जाएगी और ऊर्जा आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए इसे 300 किलोवाट ग्रिड के सौर ऊर्जा संयंत्र से जोड़ा जाएगा। यह संयंत्र प्रतिदिन 20 किलोग्राम ग्रीन हाईड्रोजन उत्पादित करेगा और ग्रीन हाईड्रोजन बस में भरने के लिए 450 बार या इससे अधिक के दबाव से संग्रहित किया जाएगा। इसके अतिरिक्त बस सुविधा के लिए एक हाईड्रोजन डिस्पैंसर यूनिट भी स्थापित की जाएगी। उन्होंने कहा कि इस नवीन पहल के माध्यम से क्षेत्र में पहली बार ग्रीन हाईड्रोजन बसों की शुरुआत की जाएगी और प्रदेश सरकार की इस नवोन्मेषी पहल से भारत के दुर्गम क्षेत्रों में ग्रीन हाईड्रोजन के प्रति जागरूकता फैलाने में सहायता मिलेगी।

इस संदर्भ में एनएचपीसी ने चम्बा के लिए एक ग्रीन हाईड्रोजन बस खरीद के लिए निविदा प्रक्रिया शुरू कर ली है, ताकि पायलट परियोजना के शुरू होने पर इसकी उपलब्धता सुनिश्चित की जा सके। इस परियोजना के शुरू होने से चम्बा जिला में राजस्व और रोजगार सृजन के अवसर पैदा होंगे और प्रदेश के आर्थिक विकास में योगदान सुनिश्चित होगा। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश को हरित ऊर्जा राज्य के रूप में 31 मार्च 2026 तक स्थापित करने के लक्ष्य की पूर्ति के लिए वर्तमान प्रदेश सरकार हरित ऊर्जा विकल्पों का समुचित दोहन सुनिश्चित कर रही है और हरित ऊर्जा उद्योगों को भी बढ़ावा दिया जा रहा है।

