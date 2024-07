बिलासपुर काॅलेज में स्नातकोत्तर विषयों में प्रवेश के लिए इस तारीख को होगी काऊंसलिंग

Edited By Vijay, Updated: 28 Jul, 2024 04:18 PM

बिलासपुर (विशाल): राजकीय महाविद्यालय बिलासपुर में स्नातकोत्तर विषयों में सत्र 2024-25 के लिए काऊंसलिंग प्रक्रिया आरंभ हो गई है। यह काऊंसलिंग एमए अर्थशास्त्र, एमए अंग्रेजी, एमकॉम, एमएससी कैमिस्ट्री, एमएससी मैथ्स, एमएससी फिजिक्स व पीजीडीसीए प्रथम सैमेस्टर मे प्रवेश पाने के लिए है। प्रवेश के लिए आवेदन की अंतिम तिथि 25 जुलाई शाम 5 बजे तक निर्धारित थी। सभी आवेदन ऑनलाइन ही भरे गए। महाविद्यालय के कार्यकारी प्राचार्य डाॅ. पीएस कटवाल ने बताया कि 29 जुलाई को सभी उपरोक्त विषयों के प्रथम सैमेस्टर में प्रवेश के लिए काऊंसलिंग की जाएगी।

डाॅ. कटवाल ने बताया कि पीजी प्रथम सैमेस्टर मे उन्हीं विद्यार्थियों को प्रवेश मिलेगा जो काऊंसलिंग में उपस्थित रहेंगे। काऊंसलिंग में सभी विद्यार्थियों को ऑनलाइन भरे हुए फॉर्म की एक हार्ड कॉपी व सभी मूल दस्तावेज व उन दस्तावेजों की 1-1 फोटोकॉपी साथ में लाना अनिवार्य है। इसके साथ ही यदि किसी विद्यार्थी ने किसी कैटेगरी में आवेदन किया है तो उसे उस कैटेगरी का प्रमाणपत्र साथ में लाना होगा तभी उसे उस कैटेगरी का लाभ मिलेगा। काऊंसलिंग में चयनित विद्यार्थियों को 29 जुलाई से 31 जुलाई तक अपनी फीस जमा करवानी होगी।

पीजी विषयों के प्रथम सैमेस्टर व तृतीय सैमेस्टर के विद्यार्थियों की नियमित कक्षाएं 1 अगस्त से शुरू हो जाएंगी। पीजीडीसीए विषय के लिए सब्सिडाइज्ड व नॉन सब्सिडाइज्ड सीटों की संख्या 20-20 रखी गई है इसके अलावा अन्य सभी विषयों में सीटों की संख्या 30-30 रखी गई है। उपरोक्त सभी विषयों में 10 सीट ईडब्ल्यूएस व एक सीट सिंगल गर्ल चाइल्ड के लिए सुरक्षित रखी गई है। उन्होंने बताया कि अब तक पीजीडीसीए 1 विषय में 23, एमकॉम में 66, एमएससी कैमिस्ट्री में 171, एमएससी मैथ्स में 113, एमएससी फिजिक्स में 80, एमए अंग्रेजी में 13 व एमए इकोनॉमिक्स में 9 आवेदन प्राप्त हो चुके हैं।

