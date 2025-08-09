सौगात: हरोली को मिला नया आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज, उप मुख्यमंत्री के प्रयासों से साकार हुआ सपना

हरोली विधानसभा क्षेत्र के लोगों के लिए एक बड़ी सौगात के रूप में प्रदेश सरकार ने हरोली स्थित हिमकैप्स संस्थान को आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज खोलने की आधिकारिक अनुमति प्रदान कर दी है। सहकारी क्षेत्र का यह प्रतिष्ठित संस्थान पहले से ही हरोली के बढेड़ा में...

ऊना। हरोली विधानसभा क्षेत्र के लोगों के लिए एक बड़ी सौगात के रूप में प्रदेश सरकार ने हरोली स्थित हिमकैप्स संस्थान को आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज खोलने की आधिकारिक अनुमति प्रदान कर दी है। सहकारी क्षेत्र का यह प्रतिष्ठित संस्थान पहले से ही हरोली के बढेड़ा में लॉ कॉलेज और नर्सिंग कॉलेज का सफल संचालन कर रहा है, और अब आयुर्वेद शिक्षा के क्षेत्र में भी अपनी पहचान स्थापित करने जा रहा है। यह कॉलेज हिमकैप्स आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल के नाम से संचालित होगा।

प्रारंभिक चरण में इस महाविद्यालय में प्रतिवर्ष 100 विद्यार्थियों को प्रवेश मिलेगा। यहां उच्च स्तरीय आयुर्वेद शिक्षा, अत्याधुनिक अनुसंधान सुविधाएं और आधुनिक उपचार सेवाएं उपलब्ध होंगी, जिससे क्षेत्र के लोगों को गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं अपने ही जिले में मिल सकेंगी। यह उपलब्धि हरोली के लोकप्रिय विधायक एवं प्रदेश के उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री के सतत प्रयासों और दूरदर्शी नेतृत्व का परिणाम है। यह कदम हरोली को शिक्षा और विकास का प्रमुख केंद्र बनाने की दिशा में एक और मील का पत्थर साबित होगा।

उप मुख्यमंत्री ने कहा कि हरोली विधानसभा क्षेत्र में स्थापित होने वाला यह नया आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज प्रदेश के स्वास्थ्य और शिक्षा ढांचे को नई मजबूती देगा। इससे न केवल युवाओं को अपने घर-परिवार के पास गुणवत्तापूर्ण आयुर्वेद शिक्षा प्राप्त होगी, बल्कि स्थानीय स्तर पर स्वास्थ्य सेवाओं और रोजगार के अवसरों में भी उल्लेखनीय वृद्धि होगी।