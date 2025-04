Mandi: वन विभाग ने देवदार के 50 स्लीपरों से लदा टिप्पर किया जब्त, तस्कर माैके से फरार

सराज के कांडा में वन विभाग की टीम ने नाके के दौरान देवदार लकड़ी के 50 अवैध स्लीपार बरामद किए है। वहीं टिप्पर चालक समेत एक अन्य सवार मौके से फरार बताए जा रहे हैं।

थुनाग (ख्यालीराम): सराज के कांडा में वन विभाग की टीम ने नाके के दौरान देवदार लकड़ी के 50 अवैध स्लीपार बरामद किए है। वहीं टिप्पर चालक समेत एक अन्य सवार मौके से फरार बताए जा रहे हैं। वन विभाग ने कार्रवाई करते हुए लकड़ी और टिप्पर को जब्त कर लिया है तथा पुलिस थाना जंजैहली ने वन अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर आगामी जांच शुरू कर दी है।



जानकारी के अनुसार वन विभाग की टीम कांडा के समीप नाके पर तैनात थी। इस दाैरान एक टिप्पर (एचपी 11सी-2239) बगस्याड़ से कांडा की ओर आ रहा था। नाके पर तैनात टीम ने टिप्पर को जांच के लिए रोका। जांच के दौरान टिप्पर में देवदार लकड़ी के 50 स्लीपर लदे पाए गए, जिन्हें अवैध रूप से ले जाया जा रहा था। मौके की नजाकत को भांपते हुए टिप्पर में सवार चालक सहित 2 लोग मौके से फरार हो गए। पकड़ी गई लकड़ी में किसी प्रकार का कोई हैमर नहीं लगा था। पैमाइश करने पर टिप्पर से 3.3936 घन मीटर लकड़ी बरामद की गई, जिसका बाजार में मूल्य 3,38,708 रुपए बनता है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और फरार चालक और अन्य दूसरे व्यक्ति की तलाश की जा रही है।

वन विभाग का कहना है कि अवैध लकड़ी के कारोबार पर रोक लगाने के लिए विभाग लगातार कार्रवाई कर रहा है। डीएफओ नाचन सुरेंद्र कश्यप ने मामले की पुष्टि करते हुए बताया कि जंगलों से लकड़ी की तस्करी पर रोक लगाने के लिए विभाग ने विशेष अभियान चलाया है। इस अभियान के तहत वन विभाग की टीम लगातार नाके और छापेमारी कर रही है। अवैध लकड़ी के कारोबार में शामिल लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इस मामले में आगे की जांच और कार्रवाई जारी है।

हिमाचल की खबरें Twitter पर पढ़ने के लिए हमें Join करें Click Here

अपने शहर की और खबरें जानने के लिए Like करें हमारा Facebook Page Click Here

हिमाचल प्रदेश की खबरें पढ़ने के लिए हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ें Click Here