Hamirpur: किराए के भवन में चल रहा सुजानपुर का फायर ब्रिगेड कार्यालय

हमीरपुर (राजीव): सुजानपुर में कार्यरत फायर ब्रिगेड के पास अपना एक अदद भवन नहीं है। लंबे समय से सुजानपुर के वार्ड नंबर-2 में स्थित किराए के भवन में चलाया जा रहा है। विभाग द्वारा सुजानपुर में अपना भवन बनाने के लिए भूमि देखी जा रही है, लेकिन अभी तक भूमि नहीं मिल पाई है। विभागीय अधिकारियों के अनुसार अपना भवन न होने के चलते विभाग को भारी-भरकम किराया देना पड़ रहा है। वहीं आग बुझाने के लिए प्रयुक्त होने वाली महंगी गाड़ियां खुले में सड़क पर खड़ी करनी पड़ रही हैं। अगर सुजानपुर में जमीन नहीं मिली तो फायर ब्रिगेड के दफ्तर को दूसरी जगह भी शिफ्ट किया जा सकता है। सुजानपुर में विभाग द्वारा नगर पंचायत एरिया में जमीन देखी जा रही है, जिसमें विभाग का कार्यालय भी बन सके तथा अपने परिसर में गाड़ियों को भी खड़ा किया जा सके।

सूत्रों की मानें तो विभाग ने करोट और डेरा पंचायत में फायर ब्रिगेड के दफ्तर के लिए जमीन देखी है। संबंधित विभाग द्वारा सुजानपुर नगर परिषद एरिया में जमीन न मिलने की सूरत में करोट पंचायत के धनोटू तथा डेरा पंचायत में सब्जी मंडी के पास देखी गई है। इसके अलावा डोली में भी विभाग द्वारा जमीन देखने का कार्य किया गया है। विभागीय अधिकारियों के अनुसार जहां पर किराए के भवन में यह कार्यालय चल रहा है, वहां न तो प्रॉपर रूप से इक्विपमैंट रखने के लिए जगह है, न ही गाड़ियों को रखने के लिए प्रॉपर व्यवस्था है। उधर, नगर परिषद उपाध्यक्ष मनीष गुप्ता ने कहा कि सुजानपुर एक बड़ा शहर है तथा यहां पर नजदीक ही फायर ब्रिगेड कार्यालय होना चाहिए।

उधर स्थानीय लोगों के अनुसार फायर ब्रिगेड का कार्यालय सुजानपुर में ही होना चाहिए, ताकि आग लगने की सूरत में शहर के लोगों को लाभ मिल सके। होमगार्ड कमांडैंट लैफ्टिनैंट कमांडर विनय कुमार ने बताया कि विभाग द्वारा सुजानपुर में जमीन देखने का कार्य जारी है। विधायक कैप्टन रंजीत सिंह ने कहा कि संबंधित रैवेन्यू विभाग को सुजानपुर क्षेत्र में जमीन देखने और 7 दिनों के भीतर रिपोर्ट देने को कहा गया है।

