वरोह निवासी राकेश कुमार की मौत पर परिजनों ने खड़े किए सवाल

उपतहसील राजा का तालाब की ग्राम पंचायत लाड़थ के वरोह निवासी राकेश कुमार की सोमवार को हुई मृत्यु पर परिवारजनों ने सवालिया निशान खड़े किए हैं।

राजा का तालाब (योगेश): उपतहसील राजा का तालाब की ग्राम पंचायत लाड़थ के वरोह निवासी राकेश कुमार की सोमवार को हुई मृत्यु पर परिवारजनों ने सवालिया निशान खड़े किए हैं। राकेश कुमार 20 वर्षों से गुरदासपुर पंजाब में एक बेकरी पर काम करता था। राकेश कुमार के 19 वर्षीय बेटे अनमोल शर्मा का कहना है कि बुधवार सुबह साढ़े 8 बजे बेकरी से फोन आया कि राकेश कुमार रात से शराब पी रहा है। उसे यहां से ले जाओ परन्तु उन्होंने माली हालत की बात कहकर राकेश कुमार को लाने में असमर्थता जाहिर की और कहा कि आप खुद उन्हें घर पर छोड़ जाओ।

इस दौरान बुधवार को सुबह 11 बजे एक एंबुलैंस के माध्यम से उनके पिता राकेश कुमार और माता जिसकी मानसिक हालत अच्छी नहीं है, दोनों को एंबुलैंस के ड्राइवर ने पैतृक गांव वरोह में छोड़ दिया। इस दौरान एंबुलैंस के ड्राइवर ने उनसे कहा कि राकेश कुमार ने शराब पी हुई है इसलिए इसे उठाना नहीं। जब डेढ़ घंटे के बाद घर के अन्य सदस्यों ने उसे जगाने की कोशिश कि तो वह मौत की आगोश में समा चुका था। परिवारजन उसे तत्काल राजा का तालाब के एक निजी अस्पताल में ले गए।

यहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। भाई महेंद्र सिंह और भाभी मीनू ने संदेह जाहिर करते हुए कहा कि हो सकता है कि राकेश कुमार की किसी अन्य वजह से मौत पहले ही हो चुकी हो और बेकरी मालिक ने इससे अपना पल्ला झाड़ा हो। परिवारजनों ने इस विषय में सरकार से निष्पक्ष जांच की मांग की है। पुलिस थाना रैहन के प्रभारी सुनील कुमार का कहना है कि जब राकेश कुमार और उसकी पत्नी को एंबुलैंस ने घर पर छोड़ा तो उसका बेटा ओर बेटी मौजूद थे। बिसरा रिपोर्ट 25 दिसम्बर तक आएगी। उसके बाद ही स्थिति स्पष्ट होगी।

