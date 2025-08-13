Una: BSNL का अधिकारी बनकर दिया झांसा और ठग लिए 20 लाख रुपए, 2 लाेगाें के खिलाफ केस दर्ज

हिमाचल प्रदेश के ऊना जिले के सदर पुलिस थाने में एक शिकायत के आधार पर धोखाधड़ी और अन्य धाराओं के तहत एक मामला दर्ज किया गया है। पुलिस अधीक्षक (एसपी) अमित यादव ने बताया कि यह मामला नारी तहसील और जिला ऊना के निवासी गणेश कुमार की शिकायत पर दर्ज किया गया...

ऊना (विशाल): हिमाचल प्रदेश के ऊना जिले के सदर पुलिस थाने में एक शिकायत के आधार पर धोखाधड़ी और अन्य धाराओं के तहत एक मामला दर्ज किया गया है। पुलिस अधीक्षक (एसपी) अमित यादव ने बताया कि यह मामला नारी तहसील और जिला ऊना के निवासी गणेश कुमार की शिकायत पर दर्ज किया गया है। शिकायत में गणेश कुमार ने चंडीगढ़ के सैक्टर 50-डी निवासी बलजीत सिंह और अनूप शर्मा पर गंभीर आरोप लगाए हैं।

गणेश कुमार ने अपनी शिकायत में बताया कि बलजीत सिंह ने टैलीफोन के जरिए उनसे संपर्क किया और खुद को बीएसएनएल का निदेशक बताया। बलजीत सिंह ने दावा किया कि वह गणेश कुमार को हिमाचल प्रदेश में ऑप्टिकल फाइबर के काम के लिए आईटीआई लिमिटेड कंपनी, बेंगलुरु से श्रम अनुबंध के तहत निविदा दिला सकता है। इस आधार पर बलजीत सिंह और अनूप शर्मा ने मिलकर गणेश कुमार से 20 लाख रुपए की धोखाधड़ी की। शिकायतकर्ता का कहना है कि आरोपियों ने उसे झूठे आश्वासनों में फंसाकर यह राशि ऐंठ ली।

एसपी अमित यादव ने बताया कि पुलिस ने दोनों आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली है और मामले की जांच शुरू कर दी गई है। उन्होंने कहा कि पुलिस इस मामले को गंभीरता से ले रही है और जल्द ही आरोपियों के खिलाफ उचित कानूनी कार्रवाई की जाएगी। जांच के दौरान पुलिस यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि आरोपियों ने इस तरह की धोखाधड़ी की घटनाओं को और कितने लोगों के साथ अंजाम दिया है। वहीं पुलिस ने आम जनता से भी अपील की है कि वे इस तरह के फर्जी कॉल्स और वादों से सावधान रहें। किसी भी व्यक्ति द्वारा खुद को सरकारी अधिकारी या कंपनी का प्रतिनिधि बताकर पैसे मांगने पर तुरंत स्थानीय पुलिस से संपर्क करें।