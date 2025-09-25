Main Menu

  • Himachal: मंगेतर से नहीं करना चाहता था शादी, दबाव डाला ताे माैत के घाट उतारा...फिर जलाया शव

Edited By Vijay, Updated: 25 Sep, 2025 06:49 PM

don t want marry his fiance when pressured he killed her then burnt body

ऊना जिला की पुलिस चौकी जोल के तहत ग्राम पंचायत बैरियां में अंशिका की हत्या के आरोपी, जोकि भारतीय सेना में कार्यरत है, को वीरवार को पुलिस जम्मू से हिरासत में लेकर जोल पुलिस चौकी पहुंची।

जोल (नरेन्द्र): ऊना जिला की पुलिस चौकी जोल के तहत ग्राम पंचायत बैरियां में अंशिका की हत्या के आरोपी, जोकि भारतीय सेना में कार्यरत है, को वीरवार को पुलिस जम्मू से हिरासत में लेकर जोल पुलिस चौकी पहुंची। यहां पर आरोपी प्रवेश कुमार ने प्रारंभिक पूछताछ में अंशिका की हत्या कर शव को जलाने की बात को कबूल करते हुए कहा कि इस सारी घटना को उसके द्वारा ही अंजाम दिया गया है।

आरोपी प्रवेश कुमार ने बताया कि वह अपनी मंगेतर अंशिका के साथ शादी नहीं करना चाहता था, जबकि वह उस पर बार-बार शादी करने का दबाव डाल रही थी। इसी के चलते उसने सुनियोजित ढंग से मंगलवार रात को अंशिका को मिलने के बहाने सुनसान जगह पर बुलाया और वहीं पर उसका कत्ल कर शव को झाड़ियों के बीच फैंककर आग लगा दी। प्रवेश द्वारा अपने चाचा की इस पूरे हत्या के प्रकरण के बारे में पूछने पर बताया कि चाचा संजीव कुमार उसे छोड़ने अपनी गाड़ी में जम्मू गया था।

पुलिस द्वारा शुक्रवार को आरोपी दोनों चाचा व भतीजे का मेडिकल करवाकर कोर्ट में पेश कर रिमांड पर लिया जाएगा। बंगाणा के थाना प्रभारी रोहित चौधरी ने बताया कि आरोपी ने अपना जुर्म कबूल करते हुए कहा कि अंशिका की हत्या के बाद उसके शव को उसने ही जलाया है। बाकी छानबीन जारी है और इस पूरे प्रकरण में उसके साथ और कौन था? इसकी जांच अभी चल रही है।

