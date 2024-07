राशन घोटाला: बाबा बालक नाथ मंदिर दियोटसिद्ध के 2 कर्मचारियों के विरुद्ध मामला दर्ज

Edited By Kuldeep, Updated: 27 Jul, 2024 05:56 PM

दियोटसिद्ध (सुभाष): बाबा बालक नाथ मंदिर दियोटसिद्ध में बीते दिनों हुए राशन घोटाले की जांच के बाद दो कर्मचारियों के विरुद्ध बड़सर थाना में बीएनएस की धारा 306 के तहत मुकद्दमा दर्ज हुआ है। बताते चलें कि कुछ दिन पहले एक व्यक्ति को लंगर स्टोर से एक बोरी आटा और एक बोरी चीनी ले जाते हुए पकड़ा गया था।

मंदिर प्रशासन ने इस मामले पर तहसीलदार धर्म पाल नेगी की अध्यक्षता में जांच कमेटी गठित कर सच्चाई का पता लगा कर 10 दिन के अंदर रिपोर्ट मंदिर न्यास अध्यक्ष को सौंपने के आदेश दिए थे। जांच कमेटी ने सभी तथ्यों की गहनता से जांच करके अपनी रिपोर्ट जिलाधीश हमीरपुर को सौंप दी थी। जांच में इस प्रकरण में दो कर्मचारियों को दोषी पाया गया है जिनके विरुद्ध थाना बड़सर में एफआईआर दर्ज की गई है।

इस सन्दर्भ में मंदिर अधिकारी रोशन लाल का कहना है कि जिलाधीश हमीरपुर के निर्देशानुसार जांच रिपोर्ट में आपराधिक मामला पाया गया है जिसके तहत दोषियों के विरुद्ध थाना बड़सर में मामला दर्ज करवाया गया है। एसडीपीओ बड़सर सचिन हिरेमठ ने बताया कि मंदिर न्यास की तरफ से 2 कर्मचारियों के विरुद्ध शिकायत पर बड़सर थाने में मामला दर्ज किया गया है। नियमानुसार आगामी कार्रवाई अमल में लाई जा रही है।

