डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री ने बेटी आस्था संग लिया मां ज्वालामुखी का आशीर्वाद, भाजपा पर साधा निशाना

14 Jul, 2024

ज्वालामुखी (पंकज): शक्तिपीठ ज्वालामुखी में आज ज्वाला माता का जन्मोत्सव मनाया जा रहा है। इस उपलक्ष्य पर हजारों की संख्या में श्रद्धालु यहां पहुंच रहे हैं। इसी कड़ी में प्रदेश सरकार में उपमुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री अपनी बेटी आस्था के साथ ज्वालामुखी मंदिर पहुंचे और माता का आशीर्वाद प्राप्त किया। पुजारी नितिन शर्मा द्वारा उन्हें विधिवत पूजा-अर्चना करवाई गई और दिव्य ज्योतियों के दर्शन करवाए गए। मन्दिर न्यास की तरफ से उपमुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री माता की चुनरी व सिरोपा भी भेंट किया गया। इस मौके पर उपमुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि मां ज्वाला के जन्मदिवस पर वह अपनी बेटी सहित मंदिर में दर्शनों के लिए पहुंचे हैं। उन्होंने कहा कि माता ज्वाला का आशीर्वाद हमेशा सभी पर बना रहे, ऐसी कामना की है। उन्होंने कहा कि मां ज्वाला के दरबार में लाखों की संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं जोकि आस्था और विश्वास का सबसे बड़ा प्रतीक है।



देहरा में काफी अर्से बाद कायम हुआ कांग्रेस का अस्तिव

उपचुनाव में हुई जीत पर मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि प्रदेश की जनता ने कांग्रेस पार्टी पर विश्वास जताया है और 2 सीटें देहरा व नालागढ़ बड़े अच्छे मार्जिन से जीते हैं। देहरा से मुख्यमंत्री की पत्नी बड़े अंतर से जीती हैं और काफी अर्से बाद कांग्रेस ने देहरा में अपना अस्तित्व कायम किया है। प्रदेश की जनता ने जो कांग्रेस पार्टी पर विश्वास जताया है वह उसके लिए आभारी हैं और प्रदेश सरकार जनता के साथ किए गए वायदों को पूर्ण करने के लिए हमेशा तत्पर रहेगी।



भाजपा का ऑप्रेशन लोटस पूरी तरह से विफल

मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि भाजपा का ऑप्रेशन लोटस पूरी तरह से विफल हो गया है। भाजपा ने राजनीतिक अराजकता फैलाने की कोशिश की। पिछले 4 महीनों से उपचुनावों के चक्कर में कई प्रकार के दुष्परिणाम देखने को मिले परंतु भाजपा अपने मनसूबों में कामयाब नहीं हो पाई। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार की पहले भी 40 सीटें थीं और अब मजबूती से फिर 40 हो गई हैं। भाजपा ने जो षड्यंत्र रचा था वह पूरी तरह से विफल हो गया है। उन्होंने कहा कि भाजपा को रचनात्मक विपक्ष की भूमिका निभानी चाहिए व प्रदेश को वित्तीय क्षेत्र व विकास की दृष्टि से उभारने के लिए मददगार साबित होना चाहिए।

