कीरतपुर-नेरचौक फोरलेन पर हादसा: बिजली के खंभे से टकराई बाइक, युवक की मौ*त

डैहर (शर्मा): कीरतपुर-नेरचौक फोरलेन पर सुंदरनगर के अलसू में देहवी पुल के पास हुए सड़क हादसे में बाइक सवार युवक की मौत हाे गई। मृतक युवक की पहचान घनश्याम (21) पुत्र जयपाल निवासी गांव कोट, डाकघर कल्लर, तहसील सदर व जिला बिलासपुर के रूप में की गई है।

जानकारी के अनुसार घनश्याम सोमवार देर रात अपने दोस्तों के साथ बाइक पर सवार होकर सुंदरनगर से डैहर होकर जा रहा था। इस दौरान अलसू के पास स्थित देहवी पुल के पास चालक बाइक से नियंत्रण खो बैठा और बाइक स्किड होकर डिवाइडर पर स्थित बिजली के खंभे से जा टकराई। हादसे में गंभीर रूप से घायल घनश्याम को 108 एम्बुलैंस की मदद से सिविल अस्पताल सुंदरनगर ले जाया गया, जहां से नेरचौक मेडिकल कॉलेज रैफर किया गया। यहां पर उपचार के दौरान युवक ने दम तोड़ दिया।

मृतक घुमारवीं में वैटर्नरी फार्मासिस्ट का प्रशिक्षण ले रहा था। हादसे में युवक की मौत के बाद परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। डीएसपी सुंदरनगर भारत भूषण ने मामले की पुष्टि की है। उन्होंने कहा कि पुलिस ने मामला दर्ज कर हादसे के कारणों की जांच शुरू कर दी है।

