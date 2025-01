Bilaspur: कोल डैम में क्रूज शेप्ड मोटरबोट व शिकारा चलाने पर 7 जनवरी को होगा निर्णय, चौथी बार खुलेंगे टैंडर

कोल डैम में क्रूज शेप्ड मोटरबोट व शिकारा चलाने का निर्णय 7 जनवरी को होगा। इस दिन इसके लिए चौथी बार हो रहे टैंडर खुलेंगे।

बिलासपुर (बंशीधर): कोल डैम में क्रूज शेप्ड मोटरबोट व शिकारा चलाने का निर्णय 7 जनवरी को होगा। इस दिन इसके लिए चौथी बार हो रहे टैंडर खुलेंगे। यदि इस दिन 3 लोगों ने टैंडर प्रक्रिया में भाग ले लिया तो यहां पर अगले महीने क्रूज व शिकारे चल पड़ेंगे। जानकारी के अनुसार जिला प्रशासन ने गोबिंद सागर झील की तर्ज पर कोल डैम में भी क्रूज शेप्ड मोटरबोट व शिकारे चलाने की योजना बनाई है। इस योजना को सिरे चढ़ाने के लिए जिला प्रशासन ने इसके लिए 3 बार टैंडर किए, लेकिन तीनों बार ही टैंडर की शर्तों के मुताबिक 3 लोग टैंडर नहीं डाल पाए। तीनों बार ही एक ही व्यक्ति का टैंडर तय शर्तों को पूरा कर पाया, जिस कारण यह योजना सिरे नहीं चढ़ पाई।

6 लोगों को मिला होमस्टे का लाइसैंस

ग्रामीण पर्यटन योजना के तहत होमस्टे बनाने के लिए कसोल गांव को चयनित किया है। इस योजना के तहत पर्यटन विभाग द्वारा सारी औपचारिकताएं पूरी करने के बाद 6 लोगों को होमस्टे शुरू करने के लाइसैंस प्रदान किए गए हैं। होमस्टे में पर्यटकों के लिए स्थानीय व्यंजन खाने को मिलेंगे। इससे जहां पर्यटकों को स्थानीय संस्कृति से रू-ब-रू होने का मौका मिलेगा, वहीं पर रोजगार के भी नए साधन उपलब्ध होंगे। बता दें कि हर वर्ष लाखों पर्यटक कुल्लू-मनाली घूमने के लिए जाते हैं, लेकिन बिलासपुर में पर्यटकाें को आकर्षित कर यहां पर ठहरने के लिए कोई पर्यटन स्थल नहीं है। गोबिंद सागर झील में वाटर स्पोर्ट्स गतिविधियां शुरू होने के बाद पर्यटक यहां पर ठहरने लगे हैं। कोल डैम पहुंचने के लिए पर्यटकों को कीरतपुर-नेरचौक फोरलेन से करीब 7 किलोमीटर की ही दूरी तय करनी पड़ेगी।

क्या कहते हैं उपायुक्त बिलासपुर

उपायुक्त बिलासपुर आबिद हुसैन सादिक ने बताया कि कोल डैम में वाटर स्पोर्ट्स गतिविधियां शुरू की जा रही हैं। इसके लिए 3 बार टैंडर करवाए गए, लेकिन शर्तें पूरी नहीं होने के कारण टैंडर प्रक्रिया पूरी नहीं हो पाई। इस कारण अब चौथी बार इसके टैंडर करवाए जा रहे हैं, जोकि 7 जनवरी को खोले जाएंगे।

