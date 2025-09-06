Mandi: ऊना के ग्रामीण विकास विभाग ने बढ़ाए मदद के हाथ, मंडी के आपदा पीड़ितों के लिए 3.33 लाख रुपए का योगदान

मंडी जिले में आपदा पीड़ित लोगों की मदद के लिए ऊना के ग्रामीण विकास विभाग के अधिकारियों, कर्मचारियों और विभिन्न संगठनों ने सराहनीय योगदान दिया है।

मंडी (रजनीश): मंडी जिले में आपदा पीड़ित लोगों की मदद के लिए ऊना के ग्रामीण विकास विभाग के अधिकारियों, कर्मचारियों और विभिन्न संगठनों ने सराहनीय योगदान दिया है। शनिवार को जिला ऊना के ग्रामीण विकास विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों ने विभिन्न संगठनों के साथ मिलकर 3,33,000 रुपए की राशि एकत्रित की गई। इस राशि का चैक जिला ऊना के ग्रामीण विकास विभाग की ओर से जिला विकास अधिकारी ऊना केएल वर्मा और जिला पंचायत अधिकारी ऊना श्रवण कश्यप ने जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (डीडीएमए) मंडी के अध्यक्ष को सौंपा।

जिला पंचायत अधिकारी ऊना श्रवण कश्यप और जिला विकास अधिकारी ऊना केएल वर्मा ने बताया कि भारी वर्षा से उत्पन्न आपदा प्रभावित क्षेत्रों एवं लोगों की सहायता के लिए जिला ऊना के ग्रामीण विकास विभाग के अधिकारियों एवं कर्मचारियों तथा विभिन्न संगठनों ने सराहनीय योगदान किया है। ब्लाक विकास अधिकारी ऊना, बंगाणा, अम्ब एवं गगरेट, जिला पंचायत अधिकारी ऊना तथा स्वयं सहायता समूहों एवं क्लस्टर स्तरीय महासंघ की सदस्याओं द्वारा 3,33,000 रुपए की राशि एकत्रित की गई।

डीसी मंडी अपूर्व देवगन ने मंडी जिला के आपदा प्रभावित लोगों की सहायता के लिए जिला ऊना के अधिकारियों, कर्मचारियों और महासंघ की सदस्याओं के इस योगदान की सराहना करते हुए आभार जताया। उन्होंने कहा कि आपदा की घड़ी में इस सामूहिक प्रयास से न केवल प्रभावित परिवारों को राहत मिलेगी, बल्कि समाज में सहयोग और सेवा की भावना भी और सुदृढ़ होगी। इस सामूहिक प्रयास में स्वच्छ भारत मिशन ऊना के जिला समन्वयक सुरेश कुमार और मंडी के जिला विकास अधिकारी जीसी पाठक भी उपस्थित रहे।