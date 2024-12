Kangra: सिविल अस्पताल पालमपुर बनेगा आदर्श स्वास्थ्य संस्थान, RKS की बैठक में 81.55 का लाख बजट मंजूर

सिविल अस्पताल पालमपुर को आदर्श स्वास्थ्य संस्थान बनाया जाएगा। यह बात पालमपुर के विधायक आशीष बुटेल ने वीरवार को सिविल अस्पताल पालमपुर की रोगी कल्याण समिति (आरकेएस) की गवर्निंग बॉडी की वार्षिक बैठक के दौरान कही।

पालमपुर (गौरव): सिविल अस्पताल पालमपुर को आदर्श स्वास्थ्य संस्थान बनाया जाएगा। यह बात पालमपुर के विधायक आशीष बुटेल ने वीरवार को सिविल अस्पताल पालमपुर की रोगी कल्याण समिति (आरकेएस) की गवर्निंग बॉडी की वार्षिक बैठक के दा। रोगी कल्याण समिति की बैठक का आयोजन एसडीएम पालमपुर नेत्रा मैती की अध्यक्षता में किया गया।

आशीष बुटेल ने कहा कि नागरिकों को उत्तम स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध करवाना सरकार की प्राथमिकता है। उन्होंने बैठक में आरकेएस सदस्यों और स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को संस्थान में और अधिक बेहतर सुविधाएं सृजित करवाने के लिए आपसी समन्वय से कार्य करने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि अस्पताल के नए भवन में अस्पताल प्रबंधन और संबंधित विभागों के अधिकारियों के सहयोग से 3 ऑप्रेशन थिएटर व लिफ्ट इत्यादि की सुविधा उपलब्ध करवाई गई है। पुराने डैंटल भवन के स्थान पर नया भवन बनाने के लिए नक्शा तैयार किया जा रहा है।

आशीष बुटेल ने अस्पताल प्रबंधन को कायाकल्प मूल्यांकन में तीसरा स्थान हासिल करने पर बधाई भी दी। उन्होंने कहा कि अस्पताल में करीब साढ़े 4 करोड़ रुपए की लागत से 100 वाहनों के लिए पार्किंग सुविधा भी सृजित की जाएगी। गवर्निंग बॉडी की बैठक में सर्वसम्मति से वित्त वर्ष 2024-25 के लिए 81 लाख 55 हजार रुपए का बजट अनुमोदित किया गया। बैठक में महापौर नगर निगम गोपाल नाग, चिकित्सा अधीक्षक डॉ. मीनाक्षी गुप्ता, वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी डॉ. एस. चक्रवर्ती, पार्षद दिलबाग सिंह, त्रिलोक चंद सहित आरकेएस के मनोनीत सदस्य सुरेंद्र सूद, अजय सूद व आदित्य सलूजा भी मौजूद रहे।

