सीटू कार्यकर्त्ताओं ने चिल्ड्रन पार्क में की नारेबाजी, जानिए वजह

सीटू जिला कमेटी ने वीरवार को राष्ट्रीय आह्वान पर मजदूरों की मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान सीटू कार्यकर्त्ताओं ने चिल्ड्रन पार्क में एकत्र होकर नारेबाजी की और अपनी मांगों को लेकर आवाज बुलंद की।

सोलन (ब्यूरो): सीटू जिला कमेटी ने वीरवार को राष्ट्रीय आह्वान पर मजदूरों की मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान सीटू कार्यकर्त्ताओं ने चिल्ड्रन पार्क में एकत्र होकर नारेबाजी की और अपनी मांगों को लेकर आवाज बुलंद की। सीटू जिलाध्यक्ष मोहित वर्मा व महासचिव एनडी रनौत ने बताया कि इस दौरान मजदूर हित के मुद्दों को उठाया गया। इस दौरान एक मांग पत्र प्रधानमंत्री को भी भेजा गया जिसमें 4 श्रम कोड को समाप्त करने, नैशनल माेनेटाइजेशन पाइपलाइन को समाप्त करने, सार्वजनिक उपक्रमों व सेवाओं के निजीकरण को बंद करने, सभी श्रमिकों का न्यूनतम वेतन 26 हजार रुपए प्रतिमाह लागू करने, अनुबंध, आऊटसोर्स, ठेका, फिक्स टर्म, कैजुअल, टैंपरेरी, मल्टी टास्क, मल्टी पर्पज, सैहब सोसायटी श्रमिकों के लिए नौकरी की सुरक्षा सुनिश्चित करने, उन्हें समान वेतन और लाभ सुनिश्चित करने, अग्निवीर, आयुधवीर, कोयलावीर और अन्य निश्चित अवधि के रोजगार को समाप्त करने, असंगठित श्रमिकों के लिए सार्वभौमिक व्यापक सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग की गई है।

इसके अलावा ईपीएफ, ईपीएस और ईडीएलआई का बकाया न चुकाने वाले नियोक्ताओं पर दंडात्मक शुल्क कम करने वाली अधिसूचना को रद्द करने, एनपीएस को रद्द करने व ओपीएस बहाल करने, आंगनबाड़ी, आशा और मिड-डे मील कर्मियों और अन्य श्रमिकों के रूप में मान्यता देने और न्यूनतम मजदूरी व पैंशन सहित सामाजिक सुरक्षा लाभ सुनिश्चित करने, आईटी और आईटीईएस को श्रम कानूनों से छूट देने वाली अधिसूचनाएं रद्द करने, काम के घंटे बढ़ाने के लिए वैधानिक संशोधनों को निरस्त करने, मनरेगा बजट में बढ़ौतरी करने, महंगाई पर रोक लगाने, मोटर व्हीकल एक्ट के तहत भारी जुर्माने व सजा के बदलाव को रद्द करने और बिजली का निजीकरण बंद करने व स्मार्ट मीटर याेजना वापस लेने की मांग की गई।

