Una: श्रद्धालु ने चिंतपूर्णी मां के चरणों में अर्पित की लाखों की भेंट

चिंतपूर्णी (राकेश): धार्मिक शक्तिपीठ चिंतपूर्णी में चल रहे शारदीय अश्विन नवरात्रों के पांचवें दिन पंजाब के एक श्रद्धालु ने मां की पावन पिंडी पर एक चांदी का छत्र अर्पित किया। मंदिर पुजारी रोहन कालिया द्वारा लुधियाना पंजाब से आए श्रद्धालु की विधि पूर्वक मंत्र उच्चारण के साथ पूजा-अर्चना करवाई गई। पुजारी रोहन कालिया ने बताया कि माता के सेवक पुनीत मित्तल, दीपक मित्तल व उनके पूरे परिवार द्वारा शुद्ध चांदी का छत्र जिसका वजन लगभग डेढ़ किलो के करीब है, माता जी को अर्पित किया गया। यह छत्र आधुनिक कारीगरी से युक्त जिसके चारों तरफ घंटियां लगी हुई हैं।

पुनीत मित्तल ने बताया कि वह मां चिंतपूर्णी के दरबार में आते रहते हैं और मां चिंतपूर्णी के दरबार पर उनकी गहरी आस्था व असीम श्रद्धा भाव है। आज मां भगवती चिंतपूर्णी की कृपा से पूरा परिवार मां के चरणों में नतमस्तक हुआ है। उन्होंने बताया कि 2 दिन पहले मां चिंतपूर्णी जी ने रात्रि स्वप्न के माध्यम से उन्हें साक्षात दर्शन दिए हैं।