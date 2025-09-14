Chamba: भोटा बस स्टैंड में पड़े गड्ढे, चालक हो रहे परेशान

बस स्टैंड भोटा में जगह-जगह बड़े-बड़े गड्ढे पड़े हुए हैं, जिसके कारण बस चालक, यात्री व दुकानदार परेशान हैं। बसों को मोड़ते समय जब टायर गड्ढों में पड़ते हैं तो उस समय उनका गंदा पानी उछल कर बस स्टैंड में यात्रियों के साथ दुकानों तक पहुंच जाता है।

गौरतलब है कि इस बस स्टैंड में प्रतिदिन लगभग 100 से ज्यादा बसें आती-जाती हैं। निगम को पर्चियों व दुकानों के किराए से लाखों रुपए की आय होती है, वहीं दूसरी तरफ यात्रियों के बैठने के लिए बनाया गया छोटा-सा विश्राम स्थल अपनी दुर्दशा पर आंसू बहा रहा है।

व्यापार मंडल के प्रधान सन्नी शर्मा ने लोक निर्माण विभाग से मांग की है कि कम से कम इन गड्ढों को मिट्टी से ही भर दिया जाए, ताकि वाहन चालकों व यात्रियों को परेशानी न उठानी पड़े। इस संबंध में लोक निर्माण विभाग के कनिष्ठ अभियंता सुरेश कुमार ने कहा कि बरसात के खत्म होते ही इसकी मुरम्मत कर दी जाएगी।