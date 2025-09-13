Main Menu

  • शादी की चाहत पड़ी महंगी: पहली दुल्हन निकली नशेड़ी तो दूसरी हुई फरार... लाखों का लगा चूना

Edited By Jyoti M, Updated: 13 Sep, 2025 01:49 PM

हिमाचल डेस्क। हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर जिले में एक युवक के साथ शादी के नाम पर दो बार धोखाधड़ी हुई है। ठगी का शिकार हुए इस युवक का नाम राकेश कुमार है, जो सनाही पंचायत का रहने वाला है। राकेश को दो बार शादी कराने के नाम पर करीब 8 लाख रुपये का चूना लगाया गया है। पहली पत्नी नशेड़ी निकली और दूसरी शादी के दो दिन बाद ही घर छोड़कर भाग गई। अब पीड़ित ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है और न्याय की गुहार लगाई है।

पहली दुल्हन नशेड़ी निकली

यह सब तब शुरू हुआ जब राकेश कुमार ने बिचौलिए अरविंद कुमार की मदद से शादी करने का फैसला किया। अरविंद ने फरवरी में पंजाब की एक लड़की से राकेश की शादी करवाई। लेकिन कुछ ही दिनों में राकेश को पता चला कि उसकी नई नवेली दुल्हन नशे की आदी है। वह घर में भी नशा करती थी, जिससे तंग आकर राकेश ने उसे वापस पंजाब छोड़ दिया। इस शादी में राकेश के काफी पैसे खर्च हुए थे, और यह रिश्ता टूट गया था।

दूसरी दुल्हन शादी के दो दिन बाद फरार

पहली शादी टूटने के बाद भी राकेश ने हार नहीं मानी। बिचौलिए अरविंद ने उसे दूसरी शादी कराने का आश्वासन दिया और इसके लिए और पैसों की मांग की। राकेश ने फिर से अरविंद पर भरोसा किया और उसे पैसे दिए। अरविंद ने इस बार होशियारपुर की एक लड़की से राकेश की शादी करवाई। लेकिन राकेश की किस्मत ने एक बार फिर धोखा दिया। शादी के सिर्फ दो दिन बाद ही उसकी दूसरी दुल्हन भी घर छोड़कर फरार हो गई। इस तरह राकेश को फिर से मानसिक और आर्थिक नुकसान उठाना पड़ा।

पुलिस और मानवाधिकार आयोग से मदद की गुहार

राकेश कुमार ने अब पुलिस अधीक्षक (एसपी) हमीरपुर के कार्यालय पहुंचकर लिखित शिकायत दर्ज कराई है। उनका कहना है कि यह एक सोची-समझी साजिश है, जिसके तहत उन्हें ठगा गया है। इस मामले में मानवाधिकार आयोग भी राकेश के साथ खड़ा है। मानवाधिकार आयोग की जिला प्रधान अंजना और महासचिव पूनम मड़ियाल ने भी इस मामले को गंभीर बताया है। उनका कहना है कि बिचौलिये अरविंद कुमार ने शादी के नाम पर राकेश से 8 लाख रुपये लिए हैं, और जब उससे बात करने की कोशिश की गई तो उसने टालमटोल किया।

सनाही पंचायत की प्रधान सरिता शर्मा ने भी राकेश कुमार की शिकायत का समर्थन किया है। इस मामले की जांच की जा रही है और पुलिस से उम्मीद है कि राकेश को जल्द ही न्याय मिलेगा। 

