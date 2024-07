Hamirpur: रिजल्ट में देरी पर JOAIT-817 के अभ्यर्थियों का फूटा गुस्सा, राज्य चयन आयोग के बाहर दिया धरना

Edited By Vijay, Updated: 19 Jul, 2024 04:52 PM

हमीरपुर (राजीव): करीब 2 साल पहले पेपर लीक मामले में भंग हुए चयन आयोग हमीरपुर को सरकार ने अब राज्य चयन आयोग बना दिया है और इसमें कामकाज शरू करने की दिशा में सरकार ने कुछ महीने पहले प्रशासक लगाने के साथ 15 कर्मचारियों की तैनाती की थी। सरकार ने नए संचालित राज्य चयन आयोग हमीरपुर को जेओए आईटी के पोस्ट कोड-817, 903 और 939 के रिजल्ट तैयार करने का जिम्मा सौंपा था, लेकिन उक्त कर्मचारी अभी रिजल्ट बनाने में अभ्यर्थियों को तारीख पर तारीख दे रहे हैं, जिसके चलते पोस्ट कोड-817 के अभ्यर्थियों का शुक्रवार को गुस्सा फूट गया और प्रदेशभर से सैंकड़ों अभ्यर्थी राज्य चयन आयोग हमीरपुर के मुख्य गेट के बाहर धरने पर बैठ गए।



अभ्यर्थियों ने बताया कि उन्हें पहले 20 जून को रिजल्ट घोषित करने का आश्वासन दिया गया, उसके बाद 14 जुलाई, फिर 16 जुलाई का समय दिया गया। उन्होंने बताया कि आयोग के अधिकारी उनका रिजल्ट लटका रहे हैं और अब हम तब तक यहां से नहीं जाएंगे जब तक हमारा रिजल्ट घोषित नहीं हो जाता है। उन्होंने कहा कि 21 मार्च, 2021 को उन्होंने लिखित परीक्षा दी थी, जिसके बाद 2 साल के भीतर उनकी डीपी भी हो गई थी। इसके बावजूद अभी तक उनका रिजल्ट नहीं निकाला जा रहा है, ऐसे में उन्हें रिजल्ट घोषित करने में धंधली होने की शंका भी पैदा हो रही है।



रिजल्ट बनाने में लगेगा एक हफ्ता

बता दें कि जेओए आईटी पोस्ट कोड-817 में 1862 पद भरे जाएंगे, लेकिन कुछ पड़ खाली रखने के बाद 1855 पद भरने का निर्णय हुआ है। यह पद 75 विभागों में भरे जाएंगे। इस परीक्षा में करीब 4 साल पहले लगभग 6 हजार अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी थी। वहीं राज्य चयन आयोग के मुख्य प्रशासक आरके पुरथी का कहना है कि हम रिजल्ट तैयार करने में दिन-रात काम कर रहे हैं तथा अभी रिजल्ट बनाने में करीब एक हफ्ता लगेगा। उन्होंने कहा कि अभ्यर्थियों को न हमने बुलाया है और न ही उन्हें रिजल्ट घोषित करने की कोई तारीख दी है। उन्होंने कहा कि जेओए आईटी पोस्ट कोड- 817 के रिजल्ट बनाने के उपरांत पोस्ट कोड- 903 व 939 के रिजल्ट बनाने का भी प्रोसैस शुरू होगा।

