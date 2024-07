रोजगार का मौका: ये कंपनियां करेंगी 304 पदों पर भर्तियां, 15-16 जुलाई को होंगे कैंपस इंटरव्यू

Edited By Vijay, Updated: 05 Jul, 2024 03:39 PM

चम्बा (प्रवीण): जिला रोजगार कार्यालय चम्बा द्वारा 15 व 16 जुलाई को कैंपस इंटरव्यू का आयोजन जा रहा हैं। साक्षात्कार में कुल 304 पदों को भरा जाएगा। जिला रोजगार अधिकारी अरविंद सिंह चौहान ने कहा कि टैक्नोसिम ट्रेनिंग सर्विसेज द्वारा मारुति सुजुकी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के लिए स्टूडैंट ट्रेनी के 200 पदों को भरने के उद्देश्य से रोजगार उप कार्यालय सुंडला में 15 जुलाई को कैंपस इंटरव्यू का आयोजन किया जाएगा। इसमें अभ्यर्थी की न्यूनतम शैक्षणिक योगयता 10वीं कक्षा 50 प्रतिशत अंकों के साथ उत्तीर्ण और आयु सीमा 18 से 20 वर्ष निर्धारिति की गई है। चयनित अभ्यर्थी को 16500 रुपए तक मासिक वेतन प्रदान किया जाएगा।

इसी तरह इवान सिक्योरिटी प्राइवेट लिमिटेड में सुरक्षा कर्मियों के 104 पदों को भरने के लिए 15 जुलाई को पंचायत कार्यालय भरमौर और 16 जुलाई को जिला रोजगार अधिकारी कार्यालय चम्बा में साक्षात्कार आयोजित किए जाएंगे। इसमें अभ्यर्थियों की न्यूनतम शैक्षणिक योगयता 10वीं, 12वीं अथवा स्नातक उत्तीर्ण तथा आयु सीमा 20 से 36 वर्ष निर्धारित की गई है। वहीं पुरुष अभ्यर्थी की न्यूनतम लंबाई 5 फुट 7 इंच और वजन 60 किलोग्राम तथा महिला अभ्यर्थी की न्यूनतम लंबाई 5 फुट 4 इंच और वजन 48 किलोग्राम होना चाहिए। साक्षात्कार के दौरान चयनित होने वाले युवाओं को 12000 से 25000 रुपए के बीच मासिक वेतन प्रदान किया जाएगा।

जिला रोजगार अधिकारी ने कहा कि साक्षात्कार में भाग लेने के लिए आवेदक को विभागीय वैबसाइट पर ऑनलाइन पंजीकरण करवाना अनिवार्य रहेगा। इच्छुक आवेदक साक्षात्कार के लिए शैक्षणिक योगयता के मूल प्रमाण पत्र, पासपोर्ट साइज फोटो, रोजगार कार्यालय का प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, बोयोडाटा आदि दस्तावेज लेकर निर्धारित स्थानों पर सुबह 11 बजे उपस्थित हो जाएं। अधिक जानकारी के लिए जिला रोजगार अधिकारी कार्यालय चम्बा के दूरभाष नंबर 1899222209 पर भी संपर्क किया जा सकता है।

