98 हजार 88 जॉब कार्ड जारी कर 4 लाख 43 हजार 155 लोगों को दिया गया रोजगार : धर्माणी

जिला विकास एवं 20 सूत्रीय कार्यक्रम समीक्षा समिति की बैठक मंगलवार को नगर नियोजन, आवास एवं तकनीकी शिक्षा मंत्री राजेश धर्माणी की अध्यक्षता में हुई।

बिलासपुर (विशाल): जिला विकास एवं 20 सूत्रीय कार्यक्रम समीक्षा समिति की बैठक मंगलवार को नगर नियोजन, आवास एवं तकनीकी शिक्षा मंत्री राजेश धर्माणी की अध्यक्षता में हुई। उन्होंने विभागीय अधिकारियों से जनकल्याण में चलाई जा रही योजनाओं की प्रगति की जानकारी ली। उन्होंने बताया कि प्रथम तिमाही के दौरान जिले में 98 हजार 88 जॉब कार्ड जारी करके 4 लाख 43 हजार 155 लोगों को रोजगार प्रदान किया गया। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार की विभिन्न योजनाओं के बारे में आमजन को जागरूक करने के लिए व्यापक प्रचार-प्रसार सुनिश्चित किया जाए ताकि पात्र लोग इन योजनाओं के बारे में अवगत होकर लाभान्वित हो सके।

सार्वजनिक वितरण प्रणाली पर बोलते हुए उन्होने कहा कि उपभोक्ताओं को निर्धारित समय पर राशन वितरण करना सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि निर्धारित लक्ष्यों को पूरा करना ही उद्देश्य नहीं होना चाहिए बल्कि पात्र व्यक्ति तक लाभ भी पहुंचना चाहिए।

