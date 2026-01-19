Main Menu

Chamba: पिकअप पर गिरा जलता पेड़, खाई में गिरा वाहन

Edited By Kuldeep, Updated: 19 Jan, 2026 09:17 PM

उपमंडल चुराह के तहत तीसा-बैरागढ़ मार्ग पुख्तला जीरो प्वाइंट के पास सोमवार शाम एक पिकअप अनियंत्रित होकर गहरी खाई में जा गिरी।

तीसा (सुभानदीन): उपमंडल चुराह के तहत तीसा-बैरागढ़ मार्ग पुख्तला जीरो प्वाइंट के पास सोमवार शाम एक पिकअप अनियंत्रित होकर गहरी खाई में जा गिरी। हादसे में पिकअप सवार 2 लोग घायल हुए हैं। हादसे में घायल हुए व्यक्तियों की पहचान सलीम मोहम्मद पुत्र ताज मोहम्मद निवासी गांव धुमवास व डिंपल ठाकुर पुत्र कर्म चंद निवासी गांव छुलानी के रूप में हुई। दोनों घायलों को उपचार के लिए सिविल अस्पताल तीसा लाया गया है, जहां उनकी हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है। बताया जा रहा है कि पुख्तला के जंगलों में पिछले कुछ दिनों से लगी भीषण आग के कारण एक जलता हुआ पेड़ अचानक चलती पिकअप पर गिर गया, जिससे भयानक हादसा हुआ। पेड़ की टक्कर इतनी जोरदार थी कि गाड़ी सड़क से नीचे खाई में लुढ़क गई।

खाई में गिरते ही जलते हुए पेड़ की वजह से पिकअप में भी भयंकर आग लग गई। गनीमत यह रही कि स्थानीय लोगों और राहगीरों की मुस्तैदी से पिकअप में सवार दोनों व्यक्तियों को समय रहते सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया, जिससे एक बड़ा जानी नुक्सान होने से टल गया। पुख्तला के जंगलों में भड़की आग से स्थिति यह है कि इस मार्ग पर हर पल हादसे का साया मंडरा रहा है। जंगलों में लगी भीषण आग के कारण पहाड़ियों पर खड़े बड़े-बड़े पेड़ पूरी तरह सुलग चुके हैं। यह जलते हुए पेड़ और आग की वजह से दरकते पत्थर कभी भी अचानक सड़क पर गिर रहे हैं। स्थानीय लोगों के अनुसार पिछले 2 हफ्तों से जंगल लगातार जल रहे हैं। आग के कारण न केवल बहुमूल्य वन संपदा को नुक्सान हो रहा है, बल्कि जंगली जानवर भी रिहायशी इलाकों का रुख कर रहे हैं। जिससे पैदल चलना आवर ड्राइविंग करना और भी चुनौतीपूर्ण हो गया है। मामले की पुष्टि एसपी चम्बा विजय कुमार सकलानी ने की। उन्होंने बताया कि हादसे की जांच की जा रही है।

