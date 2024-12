Chamba: लापता व्यक्ति का संदिग्ध परिस्थितियों में मिला श#व, निजी पावर प्रोजैक्ट में था कार्यरत

चम्बा-बैरागढ़ मार्ग पर तरवाई मोड के पास एक व्यक्ति का शव संदिग्ध परिस्थितियों में बरामद हुआ है। व्यक्ति की पहचान करमो पुत्र दिलो निवासी गांव डंडियूड के रूप में हुई है।

चम्बा (काकू): चम्बा-बैरागढ़ मार्ग पर तरवाई मोड के पास एक व्यक्ति का शव संदिग्ध परिस्थितियों में बरामद हुआ है। व्यक्ति की पहचान करमो पुत्र दिलो निवासी गांव डंडियूड के रूप में हुई है। वह निजी पावर प्रोजैक्ट में कार्यरत था और 4 दिन से लापता था। डंडियूड गांव का करमो गत 25 नवम्बर को घर से ड्यूटी के लिए निकला था, लेकिन वापस नहीं लौटा। उसके रहस्यमयी परिस्थितियों में लापता होने के बाद परिजनों ने अपने स्तर पर उसकी हर संभावित जगह तलाश की, लेकिन कोई सुराग नहीं लग पाया।

वीरवार को गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवा दी। इसी बीच वीरवार दोपहर बाद ग्रामीणों ने तरवाई मोड़ के समीप कैलईं में सड़क किनारे करमो को मृत हालत में पड़ा पाया। इसकी सूचना तुरंत पुलिस को दी गई। सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंच गई। परिजनों ने युवक की मौत को लेकर संदेह जाहिर किया है। इस पर पुलिस ने फोरैंसिक टीम को बुलाने का फैसला लिया। फोरैंसिक टीम के शुक्रवार को मौके पर पहुंचने के बाद ही शव को उठाया जाएगा। उधर, एसपी चम्बा अभिषेक यादव ने मामले की पुष्टि की है। उन्होंने बताया कि जांच चल रही है। फोरैंसिक टीम को भी मौके पर बुलाया गया है।

हिमाचल की खबरें Twitter पर पढ़ने के लिए हमें Join करें Click Here

अपने शहर की और खबरें जानने के लिए Like करें हमारा Facebook Page Click Here

हिमाचल प्रदेश की खबरें पढ़ने के लिए हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ें Click Here