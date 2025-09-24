ऊना में खूनी खेल! शादी के एक दिन पहले दुल्हन की निर्मम हत्या, घर से कुछ दूरी पर मिला अधजला शव

हिमाचल प्रदेश के ऊना जिले में शादी से एक दिन पहले एक युवती की निर्मम हत्या का सनसनीखेज मामला सामने आया है। 24 वर्षीय अंशिका ठाकुर की शादी बुधवार को होनी थी, लेकिन मंगलवार को उसका अधजला शव घर से कुछ दूरी पर बरामद हुआ। इस घटना ने पूरे इलाके में दहशत...

हिमाचल डेस्क। हिमाचल प्रदेश के ऊना जिले में शादी से एक दिन पहले एक युवती की निर्मम हत्या का सनसनीखेज मामला सामने आया है। 24 वर्षीय अंशिका ठाकुर की शादी बुधवार को होनी थी, लेकिन मंगलवार को उसका अधजला शव घर से कुछ दूरी पर बरामद हुआ। इस घटना ने पूरे इलाके में दहशत फैला दी है और पुलिस इस मामले की गहनता से जांच कर रही है।

यह दिल दहला देने वाली घटना ऊना जिले के बंगाणा उपमंडल के बैरियां गांव की है। अंशिका की शादी की तैयारियां पूरे ज़ोर-शोर से चल रही थीं। उसका विवाह बुधवार, 24 सितंबर को भिंडला गांव के एक युवक से होना तय था। घर में शादी की खुशियां छाई हुई थीं, लेकिन मंगलवार को एक फॉरेस्ट गार्ड ने बैरियां-रामनगर सड़क के किनारे एक जली हुई लाश देखी। उसने तुरंत इसकी सूचना जोल पुलिस चौकी को दी।

मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लिया और जांच शुरू की, तो पता चला कि यह शव अंशिका का है। शव को देखकर साफ पता चल रहा था कि उसकी बेरहमी से हत्या की गई है। हत्यारों ने शव को जलाने की कोशिश की थी। अंशिका के चेहरे और गले पर गहरे कट के निशान भी मिले, जिससे यह साबित होता है कि उसकी हत्या अत्यंत क्रूरता के साथ की गई है। पुलिस चौकी प्रभारी अशोक कुमार ने बताया कि युवती का शव बरामद कर जांच शुरु कर दी गई है।

पुलिस के लिए यह एक बड़ा सवाल है कि आधी रात में अंशिका को घर से बाहर किसने बुलाया और इतनी बेरहमी से उसकी जान क्यों ली गई। पुलिस ने अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर लिया है और हर पहलू से जांच कर रही है। इस हत्याकांड की गुत्थी सुलझाने के लिए धर्मशाला से फोरेंसिक टीम को भी बुलाया गया है, ताकि वैज्ञानिक तरीकों से सबूत जुटाए जा सकें।

अंशिका के परिवार और पूरे गांव में इस घटना से मातम और डर का माहौल है। जिस घर में शादी के गीत गूंजने थे, आज वहां सन्नाटा पसरा हुआ है। पुलिस मामले की तह तक जाने की कोशिश कर रही है और हर छोटे-बड़े सुराग की तलाश में है।