भयानक हादसा: पुल पर बेसहारा पशु से टकराई बाइक, पिता की माैत, बेटा घायल

बिलासपुर (बंशीधर): बिलासपुर-घुमारवीं सड़क पर पेश आए एक भयानक हादसे में एक व्यक्ति की मौत हो गई जबकि उसका बेटा घायल हो गया। मृतक व्यक्ति की पहचान नंद लाल (54) निवासी सुंगल व तहसील सदर के रूप में की गई है।

जानकारी के अनुसार हादसा उस समय पेश आया जब नंद लाल अपने 15 वर्षीय बेटे दिनेश के साथ बाइक पर घुमारवीं जा रहे थे। इस दौरान जब वे अली खड्ड पुल पर पहुंचे तो सामने से अचानक आए एक बेसहारा पशु से उनकी बाइक की टक्कर हाे गई, जिससे दाेनाें बाप-बेटा सड़क पर गिरकर घायल हाे गए।

हादसे के तुरंत बाद राहगीरों ने उन्हें उपचार के लिए तुरंत क्षेत्रीय अस्पताल पहुंचाया, जहां पर चिकित्सकों ने नंद लाल को मृत घोषित कर दिया जबकि बेटे का उपचार चल रहा है। एएसपी बिलासपुर शिव चौधरी ने मामले की पुष्टि की है। उन्होंने बताया कि थाना सदर में मामला दर्ज कर लिया गया है तथा मामले की आगामी कार्रवाई की जा रही है।