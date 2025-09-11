मंडी-कुल्लू हाईवे पर बड़ा खतरा: दवाड़ा फ्लाईओवर का पिलर टूटा..

मंडी-कुल्लू हाईवे पर स्थित कीरतपुर-मनाली फोरलेन का दवाड़ा फ्लाईओवर एक बार फिर चर्चा में है। हाल ही में इस फ्लाईओवर का एक पिलर टूट गया, जिससे फ्लाईओवर का एक हिस्सा और गार्डर नीचे धंस गया है। इस घटना ने यात्रियों और स्थानीय लोगों के लिए चिंता बढ़ा दी...

पंडोह, (देशराज)। मंडी-कुल्लू हाईवे पर स्थित कीरतपुर-मनाली फोरलेन का दवाड़ा फ्लाईओवर एक बार फिर चर्चा में है। हाल ही में इस फ्लाईओवर का एक पिलर टूट गया, जिससे फ्लाईओवर का एक हिस्सा और गार्डर नीचे धंस गया है। इस घटना ने यात्रियों और स्थानीय लोगों के लिए चिंता बढ़ा दी है। पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए बुधवार दोपहर करीब 3 बजे मंडी-कुल्लू हाईवे पर यातायात रोक दिया। एनएचएआई की टीम मौके पर पहुंची और स्थिति का जायजा लिया। कंपनी द्वारा फ्लाईओवर को सपोर्ट देने का कार्य किया गया जिसमें स्टील के चार पिलर फ्लाईओवर को सपोर्ट देने के लिए दिए गए। फिलहाल इन स्टील के पिलरों से फ्लाईओवर को सपोर्ट मिल गई है, यह जानकारी शाहपुरजी पालोनजी कंपनी के साइड इंचार्ज सुशांत शर्मा ने दी। वही चौकी इंचार्ज पंडोह अनिल कटोच ने बताया कि सुबह 8:00 बजे नेशनल हाईवे मंडी मनाली पर 9 मिल के पास यातायात सुचारू रूप से चला दिया गया है।

यातायात और सुरक्षा की चुनौतियां

पिलर टूटने के बाद फ्लाईओवर का ढांचा कमजोर हो गया है। अधिकारियों ने इसे बहुत असुरक्षित बताया है। हालांकि, कुछ घंटों बाद पुलिस की निगरानी में एक-एक करके गाड़ियों को निकाला जा रहा था, लेकिन यह बहुत जोखिम भरा है। रात 9 बजे से सुबह 6 बजे तक इस सड़क पर गाड़ियों की आवाजाही पूरी तरह से बंद कर दी गई है ताकि किसी भी दुर्घटना से बचा जा सके।

मरम्मत और उपाय

एनएचएआई के प्रोजेक्ट डायरेक्टर वरुण चारी ने बताया कि फ्लाईओवर को नुकसान पहुंचा है और अधिकारियों ने मौके पर जाकर स्थिति का जायजा लिया है। उन्होंने यह भी कहा कि जहां पिलर टूटा है, वहां नीचे से फ्लाईओवर को जल्द ही सहारा दिया जाएगा ताकि यह और नीचे न धंसे और यातायात सुचारू रूप से चल सके।

पुराने हाईवे पर भी खतरा

आपको बता दें कि पिछले तीन महीनों से इस फ्लाईओवर के ऊपर से वाहनों की आवाजाही पूरी तरह से बंद थी और यातायात पुराने हाईवे से चल रहा था, जो फ्लाईओवर के ठीक नीचे है। अब जब फ्लाईओवर का पिलर टूट गया है, तो नीचे से गुजरने वाला हाईवे भी खतरे में आ गया है। इसका मतलब है कि यह पूरा इलाका अब दोहरी चुनौती का सामना कर रहा है।

यह घटना दर्शाती है कि इस क्षेत्र में बुनियादी ढांचे की मरम्मत और सुरक्षा पर अधिक ध्यान देने की जरूरत है। यात्रियों और स्थानीय लोगों को सावधानी बरतनी चाहिए और अधिकारियों के निर्देशों का पालन करना चाहिए।