Hamirpur: काॅर्पोरेट सैक्टर छोड़ गांव में लगाया मशरूम प्लांट, ‘भावना’ ने रच डाली सफलता की कहानी

हमीरपुर (राजीव): हमीरपुर के निकटवर्ती गांव भारीं की उच्च शिक्षा प्राप्त युवती भावना राणा ने अपने घर में ही मशरूम का प्लांट लगाकर तथा इससे हर महीने लाखों की आय अर्जित कर सभी युवाओं के लिए एक मिसाल पेश की है। भावना राणा ने यह प्लांट लगाकर न सिर्फ अपने लिए, बल्कि अन्य 10-12 लोगों को भी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रोजगार प्रदान किया है।

भावना की उद्यमी बनने की इस ‘भावना’ को आज हर कोई सलाम कर रहा है। भावना का यह सपना पूरा हो पाया है उद्यान विभाग की मशरूम सबसिडी योजना के कारण। दरअसल देहरादून से फूड टैक्नोलॉजी में डिग्री पूरी करने के बाद भावना राणा काॅर्पोरेट सैक्टर में अच्छी नौकरी की तलाश में थी। कुछ समय तक उसने रियल एस्टेट के कारोबार में भी हाथ आजमाया, लेकिन उन्हें यह कारोबार भी ज्यादा नहीं भाया। इस बीच उन्हें उद्यान विभाग की एक योजना के बारे में पता चला, जिसमें मशरूम का प्लांट लगाने के लिए 30 प्रतिशत सबसिडी का प्रावधान है।

भावना ने उद्यान विभाग से 30 प्रतिशत सबसिडी और विभागीय अधिकारियों से मार्गदर्शन प्राप्त करके घर में ही 200 बैग के साथ मशरूम की खेती आरंभ की। कुछ महीनों में ही उसका यह नया काम ठीक चल पड़ा। इससे उत्साहित होकर उन्होंने मशरूम प्लांट का विस्तार किया तथा लोकल मार्कीट में नियमित रूप से सप्लाई आरंभ की। अब पीक सीजन में वह रोजाना मशरूम के 800 से 1000 पैकेट बाजार में सप्लाई कर रही हैं।

भावना ने बताया कि अब वह अपने पूरे प्लांट में अलग-अलग लॉट्स में मशरूम उगा रही हैं, ताकि मार्कीट में सप्लाई का सर्कल रैगुलर चलता रहे। उन्होंने गांव की 6-7 महिलाओं को भी काम पर लगा रखा है। इन महिलाओं के अलावा कुछ अन्य लोगों की भी अप्रत्यक्ष रूप से इसी प्लांट से रोजी-रोटी चल रहे हैं।

