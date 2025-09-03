Himachal: खतरे के निशान के करीब पहुंचा भाखड़ा बांध का जलस्तर, 8 फुट तक खोले फ्लड गेट

भाखड़ा बांध का जलस्तर खतरे के निशान तक पहुंच गया है। बुधवार को इसकी दूरी महज डेढ़ फुट खतरे के निशान पर थी। बांध की अधिकतम क्षमता 1680 फुट है, जबकि आज यह सुबह 1678.10 फुट था यानी खतरे के निशान से डेढ़ फुट की दूरी थी।

ऊना (सुरेन्द्र): भाखड़ा बांध का जलस्तर खतरे के निशान तक पहुंच गया है। बुधवार को इसकी दूरी महज डेढ़ फुट खतरे के निशान पर थी। बांध की अधिकतम क्षमता 1680 फुट है, जबकि आज यह सुबह 1678.10 फुट था यानी खतरे के निशान से डेढ़ फुट की दूरी थी। पंजाब के मंत्री हरजोत सिंह बैंस ने नंगल में खुद इसकी पुष्टि करते हुए बताया कि अब पानी अधिकतम क्षमता तक पहुंच चुका है। भाखड़ा बांध से यहां 4 फ्लड गेटों काे पहले 7 फुट तक खाेलकर पानी रिलीज किया गया था, जिसे बढ़ाकर अब 8 फुट कर दिया गया है। इस प्रकार भाखड़ा बांध से करीब 75 हजार क्यूसिक पानी को छोड़ा जा रहा है।

उधर, नंगल डैम से भी 57 हजार क्यूसिक पानी सतलुज दरिया में छोड़ा जा रहा है, जबकि 9-9 हजार क्यूसिक पानी दोनों नहरों में पानी रिलीज किया गया है। सतलुज में पानी छोड़ने के बाद निचले क्षेत्रों में लगातार निगरानी बढ़ाई गई है और चेतावनी के लिए सायरन बजाए जा रहे हैं। बीबीएमबी के साथ पंजाब सरकार पूरे हालात पर नजर रखे हुए है। अधिकारी लगातार पानी की आमद का रिकार्ड दर्ज कर रहे हैं और इसकी सूचना उच्च स्तर पर दी जा रही है। भाखड़ा बांध की अधिकतम क्षमता फुल हुई है तो इसके तहत बनी झीलें भी अब लबालब भर चुकी हैं। गोबिंद सागर झील के अधिकतर हिस्से जो आमतौर पर पानी से बाहर होते थे वे भी अब जलमग्न हुए हैं।