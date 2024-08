कांग्रेस ने हमेशा पिछड़ों, दलितों के आरक्षण के खिलाफ साज़िश रची : अनुराग

Edited By Vijay, Updated: 01 Aug, 2024 06:41 PM

पूर्व केंद्रीय मंत्री व सांसद अनुराग सिंह ठाकुर ने कांग्रेस पार्टी व इनके पूर्वजों द्वारा पिछड़ों, दलितों के आरक्षण के खिलाफ साजिश रचने की बात कही है।

हमीरपुर (राजीव): पूर्व केंद्रीय मंत्री व सांसद अनुराग सिंह ठाकुर ने कांग्रेस पार्टी व इनके पूर्वजों द्वारा पिछड़ों, दलितों के आरक्षण के खिलाफ साजिश रचने की बात कही है। उन्होंने कहा कि मेरे भाषण से कुछ लोगों के सैंस ऑफ एंटाइटलमैंट को गहरी चोट लगी, जिसका असर हुआ कि कांग्रेस के पूरे ईको सिस्टम ने चीख-पुकार मचानी शुरू कर दी है। इन्हें लगता है कि सवाल पूछने का हक सिर्फ इन्हें है। यह वही लोग हैं, जिनके पूर्वज देश के पिछड़ों, दलितों और वंचितों को बुद्धू कहा करते थे, जो दूसरों को बुद्धू कहा करते थे, आज उनके ही घरों में बुद्धुओं की भरमार है।

अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि 1947 से लेकर आज तक कांग्रेस ने अपने वैचारिक दरबारियों के साथ मिलकर दलित और वंचित समाज को समाज की मुख्यधारा से बाहर रखने के लिए तमाम तरह के हथकंडे अपनाए। जब जवाहरलाल नेहरू से पूछा गया कि दलितों और आदिवासियों को आरक्षण क्यों नहीं दिया जा रहा तो उन्होंने बहाना बनाया कि उन्हें आरक्षण देने से उनके मन में हीन भावना घर कर जाएगी, इसलिए उन्हें आरक्षण नहीं दे रहे हैं। नेहरू ने तो अपने सारे मुख्यमंत्रियों को पत्र लिखकर बता दिया था कि वह किसी भी प्रकार के आरक्षण के खिलाफ हैं।

इंदिरा गांधी की भी यही नीति रही। बाबू बिन्देश्वरी प्रसाद मंडल, जिन्होंने मंडल आयोग की रिपोर्ट तैयार की थी, वे इस रिपोर्ट के इम्प्लीमैंटेशन की राह ताकते रह गए और स्वर्गवासी हो गए मगर इंदिरा गांधी और राजीव गांधी ने इसे लागू नहीं होने दिया। राजीव गांधी ने तो खुलेआम मंडल आयोग के लागू होने का विरोध किया था। जब काका कालेकर की रिपोर्ट आई थी तो ऐसे ही कांग्रेस ने यह रिपोर्ट दबा दी।

अगर सामंती सोच वाली कांग्रेस पार्टी ने उस समय मंडल रिपोर्ट और काका कालेकर रिपोर्ट की राह में रोड़ा नहीं अटकाया होता तो आज स्थिति कुछ और होती। अनुराग ठाकुर ने कहा कि पूरे देश के पिछड़ा, दलित, आदिवासी समाज को राहुल गांधी के इरादों पर शंका है, क्योंकि वह उसी परिवार से हैं, उसी पार्टी से सर्वेसर्वा हैं, जिसने आज तक सारी मर्यादायों को तोड़कर आरक्षण का विरोध किया। सामंती जब समाजवादी बनने का ढोंग करते हैं तो बड़े खतरनाक होते हैं।

