Main Menu

धर्म/कुंडली टीवी

नारी

Photos

Videos

Breaking

  • ऊना में करोड़ों के नुकसान के बीच प्रशासन ने संभाला मोर्चा

ऊना में करोड़ों के नुकसान के बीच प्रशासन ने संभाला मोर्चा

Edited By Jyoti M, Updated: 04 Sep, 2025 08:08 AM

amidst loss of crores in una the administration took charge

मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने बुधवार को शिमला से ऑनलाइन माध्यम से ऊना जिले समेत प्रदेश के सभी जिलों में भारी बारिश और भूस्खलन से उत्पन्न स्थिति की विस्तृत समीक्षा की। बैठक में उपायुक्त ऊना जतिन लाल ने जानकारी दी कि मुख्यमंत्री के...

ऊना। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने बुधवार को शिमला से ऑनलाइन माध्यम से ऊना जिले समेत प्रदेश के सभी जिलों में भारी बारिश और भूस्खलन से उत्पन्न स्थिति की विस्तृत समीक्षा की। बैठक में उपायुक्त ऊना जतिन लाल ने जानकारी दी कि मुख्यमंत्री के निर्देशों के अनुरूप जिला प्रशासन राहत व बहाली कार्यों में पूरी तत्परता से जुटा हुआ है। मुख्यमंत्री ने प्रशासन को स्पष्ट निर्देश दिए कि लोगों की सुरक्षा सर्वाेच्च प्राथमिकता रहे तथा प्रभावित परिवारों को शीघ्रतम राहत उपलब्ध कराने का काम इसी तत्परता से जारी रखें।

उपायुक्त ने बताया कि प्रारंभिक आकलन के अनुसार जिले में कुल 334 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ है। इसमें लोक निर्माण विभाग को 185 करोड़, जलशक्ति विभाग को 125 करोड़ तथा बिजली विभाग को 24 करोड़ रुपये का नुकसान शामिल है। उन्होंने बताया कि जिले में लगभग सभी स्थानों पर बिजली आपूर्ति बहाल कर दी गई है। राष्ट्रीय राजमार्ग भदसाली क्षतिग्रस्त हुआ है, जबकि अन्य सभी प्रमुख मार्ग बहाल किए जा चुके हैं। कुछ संपर्क मार्ग भूस्खलन से प्रभावित हुए हैं, जिनकी बहाली युद्धस्तर पर की जा रही है।

अंब और बंगाणा उपमंडलों में कुछ रिहायशी मकानों को भी गंभीर नुकसान पहुंचा है। प्रभावित परिवारों को फौरी राहत प्रदान की गई है तथा और मदद के लिए मामलों को शीघ्र स्वीकृति हेतु भेजा जाएगा। बैठक में उपायुक्त के साथ पुलिस अधीक्षक अमित यादव और सभी विभागों के प्रमुख उपायुक्त कार्यालय के एनआईसी कक्ष में उपस्थित रहे तथा वर्चुअल रूप से बैठक से जुड़े थे। 

Related Story

Trending Topics

Latest Videos

IPL
Royal Challengers Bengaluru

190/9

20.0

Punjab Kings

184/7

20.0

Royal Challengers Bengaluru win by 6 runs

RR 9.50
img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!