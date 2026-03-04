फतेहपुर के डॉक्टरों का कमाल: मरीज के कूल्हे से निकाला 1 किलो का ट्यूमर

Edited By Jyoti M, Updated: 04 Mar, 2026 04:54 PM

​​​​​फतेहपुर, (अजय): जिला कांगड़ा के अंतर्गत आते सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (सी.एच.सी.) फतेहपुर में चिकित्स क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि दर्ज की गई है। जनरल सर्जन डॉक्टर प्रणिता ने जटिल सर्जरी के माध्यम से ज्वाली निवासी रघुवीर सिंह के कूल्हे (हिप) से लगभग एक किलोग्राम वजन का ट्यूमर सफलतापूर्वक निकाल दिया।

जानकारी अनुसार, मरीज रघुवीर सिंह, निवासी ज्वाली, पिछले कुछ समय से तेज दर्द और सूजन की समस्या से परेशान थे। विस्तृत की टीम ने पूरी सावधानी और विशेषज्ञता के साथ ट्यूमर को सफलतापूर्वक बाहर निकाला।

ऑप्रेशन के बाद मरीज की स्थिति स्थिर बताई जा रही है। ट्यूमर के नमूने को आगे की जांच (बायोप्सी) के लिए प्रयोगशाला भेजा गया है। अस्पताल प्रशासन और स्थानीय लोगों ने इस सफल सर्जरी पर खुशी व्यक्त करते हुए डॉक्टर और उनकी टीम की सराहना की है।