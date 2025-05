AIATF के अध्यक्ष मनजिंदर सिंह बिट्टा ने मां चिंतपूर्णी के दरबार में नवाया शीश, पाकिस्तान को दी चेतावनी

Edited By Vijay, Updated: 20 May, 2025 02:33 PM

ऑल इंडिया एंटी टैररिस्ट फ्रंट के अध्यक्ष मनजिंदर सिंह बिट्टा ने मंगलवार को माता चिंतपूर्णी मंदिर में पूजा-अर्चना कर भारतीय सेना के जवानों की सुख-समृद्धि की कामना की।

चिंतपूर्णी (सुनील): ऑल इंडिया एंटी टैररिस्ट फ्रंट के अध्यक्ष मनजिंदर सिंह बिट्टा ने मंगलवार को माता चिंतपूर्णी मंदिर में पूजा-अर्चना कर भारतीय सेना के जवानों की सुख-समृद्धि की कामना की। मां के दर्शनों उपरांत पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि पाकिस्तान हिंदू, सिख और अन्य धर्म स्थलों पर हमले की साजिश रच रहा है। यह चेतावनी किसी नेता ने नहीं, बल्कि भारतीय सेना ने दी थी, लेकिन पंजाब के कुछ लोगों ने इसे झूठ बताया, जोकि सेना का अपमान है।

बिट्टा ने कहा कि पाकिस्तान हमारा दुश्मन है, जिसने हमारे नागरिकों की धार्मिक पहचान पूछकर उन्हें मौत के घाट उतारा। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 'ऑप्रेशन सिंदूर' के तहत पाकिस्तान के अंदर घुसकर 100 से अधिक आतंकियों का सफाया किया और कई आतंकी ठिकानों को तबाह कर दिया। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी पहले ही स्पष्ट कर चुके हैं कि भारत में यदि कोई आतंकी घटना होती है तो उसे युद्ध की तरह लिया जाएगा। उन्होंने चेतावनी दी कि युद्ध अभी समाप्त नहीं, केवल स्थगित हुआ है, और अगर पाकिस्तान ने दोबारा ऐसा दुस्साहस किया तो उसे कड़ी सजा मिलेगी।

बिट्टा ने अफसोस जताया कि पंजाब के कुछ लोगों ने गुरुद्वारों में 'पाकिस्तान जिंदाबाद' के नारे लगाकर अपने आप को देशद्रोही साबित किया है। उन्होंने कहा कि जब हमारे सैनिक 52 डिग्री तापमान में सीमा पर देश की रक्षा कर रहे हैं, तब देश के अंदर कुछ लोग गद्दारी कर रहे हैं। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि हिंदुस्तान पर यदि पाकिस्तान ने दोबारा आंख उठाकर देखा तो सजा भुगतने के लिए तैयार रहे। उन्होंने कहा कि भारतीय सेना इतनी मजबूत है कि पलभर में पाकिस्तान को तबाह कर सकती है।

हिमाचल की खबरें Twitter पर पढ़ने के लिए हमें Join करें Click Here

अपने शहर की और खबरें जानने के लिए Like करें हमारा Facebook Page Click Here

हिमाचल प्रदेश की खबरें पढ़ने के लिए हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ें Click Here