भरमौर में प्रशासन का रेस्क्यू ऑपरेशन जारी: हेलीकॉप्टर से सुरक्षित निकाले जा रहे हैं फंसे श्रद्धालु

Edited By Jyoti M, Updated: 04 Sep, 2025 11:49 AM

हिमाचल डेस्क। भरमौर में फंसे हुए तीर्थयात्रियों को सुरक्षित बाहर निकालने के लिए स्थानीय प्रशासन ने एक बड़ा बचाव अभियान शुरू कर दिया है। आज सुबह 7 बजे से, श्रद्धालुओं को मुफ्त हेलीकॉप्टर सेवा के जरिए चंबा पहुंचाया जा रहा है। यहां से उन्हें उनके घरों तक भेजने के लिए भी मुफ्त परिवहन की व्यवस्था की गई है। इस प्रयास का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि कोई भी श्रद्धालु मुश्किल में न रहे।

हेलीकॉप्टर और बसों से राहत कार्य

यह रेस्क्यू ऑपरेशन केवल आज ही नहीं शुरू हुआ है। बुधवार को भी प्रशासन ने महत्वपूर्ण राहत कार्य किए। हेलीकॉप्टर की मदद से 90 श्रद्धालुओं और चार बीमार लोगों को सुरक्षित एयरलिफ्ट किया गया। इसके अतिरिक्त, 112 तीर्थयात्री जो पैदल चलकर भरमौर से चंबा पहुंचे थे, उनके लिए हिमाचल पथ परिवहन निगम की बसों का इंतजाम किया गया। इन सभी को मुफ्त में पठानकोट तक भेजा गया।

चंबा के उपायुक्त, मुकेश रेप्सवाल ने बताया कि प्रशासन हर स्तर पर पुख्ता इंतजाम कर रहा है ताकि किसी भी श्रद्धालु को किसी भी तरह की परेशानी न हो। हेलीकॉप्टर सेवा उन लोगों के लिए तत्काल राहत है जो दूर-दराज के इलाकों में फंसे हैं, जबकि पैदल चलने वालों के लिए बसें उनके घर तक पहुंचने का रास्ता आसान बना रही हैं।

सुरक्षा और सुविधा पर जोर

प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि भरमौर में फंसे किसी भी श्रद्धालु को परेशान होने की जरूरत नहीं है। बचाव दल लगातार दिन-रात काम कर रहे हैं। रेप्सवाल ने कहा, "हमारा मुख्य लक्ष्य है कि सभी श्रद्धालुओं को जल्द से जल्द और सुरक्षित रूप से उनके घरों तक पहुंचाया जाए।"

यह बचाव अभियान दिखाता है कि प्रशासन प्राकृतिक आपदाओं या अन्य आपात स्थितियों में लोगों की मदद के लिए कितना तत्पर है। हेलीकॉप्टर सेवा और बसें, दोनों का मुफ्त में उपलब्ध होना प्रशासन की मानवीय और जिम्मेदार सोच को दर्शाता है। यह कदम न केवल लोगों की जान बचा रहा है, बल्कि उन्हें मानसिक रूप से भी राहत दे रहा है।

यह अभियान तब तक जारी रहेगा जब तक कि सभी फंसे हुए तीर्थयात्रियों को सुरक्षित निकाल नहीं लिया जाता। प्रशासन लगातार स्थिति पर नजर बनाए हुए है और लोगों को हर संभव मदद पहुंचा रहा है। इस मुश्किल घड़ी में, प्रशासन की त्वरित कार्रवाई और सहयोग लोगों के लिए एक बड़ी उम्मीद है।

