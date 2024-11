चम्बा शहर में अतिक्रमणकारियों के खिलाफ नप व पुलिस की कार्रवाई, 16 दुकानदारों के चालान

चम्बा शहर में अतिक्रमण करने वालों पर प्रशासन ने शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। सोमवार को नगर परिषद कार्यकारी अधिकारी दिलीप कुमार की अगुवाई में...

चम्बा (काकू चौहान): चम्बा शहर में अतिक्रमण करने वालों पर प्रशासन ने शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। सोमवार को नगर परिषद कार्यकारी अधिकारी दिलीप कुमार की अगुवाई में टीम ने पुलिस बल के साथ शहर से दबिश देकर अतिक्रमण हटाया। इस दौरान करीब 16 दुकानदारों के चालान किए गए। इसमें 8 चालान पुलिस द्वारा किए गए जबकि 8 ही चालान नगर परिषद ने किए हैं। यही नहीं कुछ अवैध रेहड़ियां भी जब्त की हैं। साथ ही सड़क पर सजाए सामान को भी नगर परिषद ने अपने कब्जे में ले लिया है।

दुकानदारों को सख्त निर्देश दिए हैं कि सड़क पर दोबारा सामान सजा हुआ दिखाई दिया तो उसे जब्त कर लिया जाएगा और भारी भरकम चालान भी किया जाएगा। पिछले कुछ समय से अतिक्रमणकारियों ने चम्बा शहर की सड़कों पर भी कब्जा कर लिया है। दुकानों का सामान दुकान से बाहर सड़क पर सजाया जा रहा है। इससे राहगीरों को आवागमन करने में काफी मुश्किलें आती हैं। यही नहीं कुछ लोगों द्वारा जगह-जगह अवैध तरीके से रेहड़ियां लगाकर आवाजाही ही बंद कर रखी है। इस कारण शहर में जाम की स्थिति भी पैदा हो रही है।

प्रशासन को लंबे समय से अतिक्रमण की शिकायतें मिल रही थी। इन शिकायतों पर संज्ञान लेते हुए सोमवार को डीसी मुकेश रेप्सवाल के आदेश पर नगर परिषद व पुलिस की संयुक्त टीम ने शहर का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान दुकानों के बाहर सड़कों पर सामान सजा पाया गया और कई अवैध रेहड़ियां भी सड़क किनारे लगी हुई मिली।

नगर परिषद व पुलिस टीम ने मौके पर ही कार्रवाई करते हुए संबंधित दुकानदारों व रेहड़ी विक्रेताओं के चालान कर दिए। पुलिस प्रशासन की इस कार्रवाई से दुकानदारों में हड़कंप मच गया है। नगर परिषद व पुलिस टीम ने चम्बा शहर के अलावा कसाकड़ा होते हुए नए बस अड्डे तक अतिक्रमणकारियों के खिलाफ कार्रवाई को अंजाम दिया। इससे राहगीरों ने राहत की सांस ली है।

हिमाचल की खबरें Twitter पर पढ़ने के लिए हमें Join करें Click Here

अपने शहर की और खबरें जानने के लिए Like करें हमारा Facebook Page Click Here

हिमाचल प्रदेश की खबरें पढ़ने के लिए हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ें Click Here