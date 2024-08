कुल्लू कॉलेज में ABVP की भूख हड़ताल समाप्त, प्राचार्य ने मुख्य मांगों को स्वीकारा

Edited By Vijay, Updated: 03 Aug, 2024 04:57 PM

कुल्लू (दिलीप): कुल्लू महाविद्यालय के प्रांगण में जारी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद भूख हड़ताल का आज समापन हो गया। एबीवीपी कार्यकर्ता अपनी मांगों को लेकर 31 जुलाई से भूख हड़ताल पर बैठे हुए थे। हड़ताल के दौरान नव नियुक्त प्राचार्य मनदीप ने एबीवीपी के साथ 4 दिनों तक बैठक की, जिसके बाद छात्रों की मुख्य मांगों को स्वीकार कर लिया गया और इन्हें जल्द से जल्द पूरा करने का आश्वासन भी दिया गया। एबीवीपी कुल्लू इकाई की मुख्य मांगों में माइग्रेशन प्रक्रिया का सुधार, ईवीएम को कॉलेज से हटाना, दाखिले की उचित व्यवस्था, सीटें बढ़ाना, विषय बदलने की सुविधा, शिक्षकों के रिक्त पदों को भरना और नव भवन निर्माण को जल्द से जल्द पूरा करना शामिल था।

प्राचार्य ने एबीवीपी कार्यकर्ताओं को जूस पिलाकर उनका अनशन समाप्त करवाया। वहीं एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने कहा कि अगर समय रहते इन सभी मांगों को पूरा नहीं किया गया तो वे पूरे प्रदेश में उग्र आंदोलन करेंगे। प्रांत कार्य समिति सदस्य ऋषभ ठाकुर ने बताया कि नवनियुक्त प्रधानाचार्य ने उनकी सभी मांगों को मान लिया है और लिखित तौर पर एक सप्ताह का समय दिया गया है। अगर इस अवधि में मांगें पूरी नहीं होती हैं, तो एबीवीपी आंदोलन जारी रखेगी।

प्राचार्य मनदीप ने कहा कि एबीवीपी के कार्यकर्ताओं को बुलाकर उनकी मुख्य मांगों को स्वीकार कर लिया गया है। उन्होंने कहा कि ईवीएम मशीनों को हटाने के लिए डीसी से समय मांगा गया है और जल्द ही इस समस्या का समाधान किया जाएगा।

