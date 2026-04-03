SC वर्ग के युवाओं के लिए AI और ऑफिस ऑटोमेशन सीखने का सुनहरा मौका, इस तारीख तक कर सकते हैं अप्लाई

Hamirpur News : हिमाचल प्रदेश में अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक और दिव्यांगजन सशक्तिकरण निदेशालय शिमला स्थित राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान (एनआईईएलआईटी) के सहयोग से अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों के लिए कौशल विकास...

Hamirpur News : हिमाचल प्रदेश में अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक और दिव्यांगजन सशक्तिकरण निदेशालय शिमला स्थित राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान (एनआईईएलआईटी) के सहयोग से अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों के लिए कौशल विकास पाठ्यक्रम चला रहा है।

10 अप्रैल तक कर सकते है आवेदन

इस योजना के तहत इस महीने नादौन के पास टिल्लू में स्थित माइक्रो इन्फोटेक एजुकेशन सोसाइटी में तीन-तीन महीने के दो पाठ्यक्रम शुरू किए जा रहे हैं- एक कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) प्रौद्योगिकी में और दूसरा ऑफिस ऑटोमेशन, अकाउंटिंग और पब्लिशिंग में। इन पाठ्यक्रम के लिए आवेदन करने की आखिरी तारीख बढ़ाकर 10 अप्रैल कर दी गई है। सभी जरूरी दस्तावेजों के साथ आवेदन जिला कल्याण अधिकारी हमीरपुर के कार्यालय में जमा किए जा सकते हैं। जिला कल्याण अधिकारी चमन लाल शर्मा ने बताया कि इन कम अवधि वाले पाठ्यक्रम में दाखिला लेने वाले प्रशिक्षुओं को हर महीने 2,000 रुपये का वजीफा भी मिलेगा। एआई प्रौद्योगिकी पाठ्यक्रम के लिए आवेदकों का स्नातक होना जरूरी है और कक्षाएं हर दिन सिर्फ दो घंटे चलेंगी। ऑफिस ऑटोमेशन, अकाउंटिंग और पब्लिशिंग कोर्स के लिए आवेदकों का 12वीं कक्षा पास होना जरूरी है और कक्षाएं हर दिन चार घंटे चलेंगी।

30 % सीटें महिला उम्मीदवारों के लिए होंगी आरक्षित

आवेदकों का हिमाचल प्रदेश का स्थायी निवासी होना और अनुसूचित जाति श्रेणी से संबंधित होना जरूरी है। उनकी उम्र 18 से 35 साल के बीच होनी चाहिए। उम्मीदवारों का चयन उनके स्नातक और 12वीं कक्षा की परीक्षाओं में प्राप्त अंकों के आधार पर किया जाएगा। गरीबी रेखा से नीचे (बीपीएल) परिवारों से संबंधित उम्मीदवारों को प्राथमिकता दी जाएगी। 30 प्रतिशत सीटें महिला उम्मीदवारों के लिए आरक्षित होंगी। अगर पर्याप्त संख्या में महिला उम्मीदवार उपलब्ध नहीं होती हैं, तो ये सीटें पुरुष उम्मीदवारों द्वारा भरी जाएंगी।