पैंशन निकालने बैंक आया था बुजुर्ग, पिछा कर लूटे 50 हजार रूपए

Edited By Kuldeep, Updated: 05 Aug, 2024 10:51 PM

जोगिंद्रनगर के पंजाब नैशनल बैंक से पैंशन निकालने आए बुजुर्ग से 50 हजार रुपए लूटने का मामला सामने आया है।

जोगिंद्रनगर (अमिता): जोगिंद्रनगर के पंजाब नैशनल बैंक से पैंशन निकालने आए बुजुर्ग से 50 हजार रुपए लूटने का मामला सामने आया है। जानकारी के अनुसार भराड़ू के बुजुर्ग सुंका राम (79) अपनी सीआईएसएफ की पैंशन निकालने के लिए बैंक आए थे और इसी दौरान 3 युवक भी बैंक में थे। सुंका राम ने बताया कि उन्होंने पैंशन निकाली और वे बस में बैठकर भराड़ू पहुंच गए। जब वे पैदल जा रहे थे तो उन्हें लगा कि उनके पीछे कोई चल रहा है। जब सुंका राम ने घर जाकर देखा तो बैग की चेन खुली थी और 50 हजार रुपए गायब थे।

सीसीटीवी फुटेज में एक लड़का सुंका राम के पीछे चलता हुआ दिखाई दे रहा है। शंका व्यक्त की जा रही है कि बैंक में ये तीनों युवक बाइक से बस का पीछा करते भराड़ू पहुंचे, जहां तीनों ने मिलकर इस चोरी की वारदात को अंजाम दिया। उधर, मामले की जांच कर रहे सब इंस्पैक्टर लाल सिंह ने बताया कि पुलिस में शिकायत आई है तथा सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है।

