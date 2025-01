Himachal: 'विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग 2025' में भाग लेने को 10 जिलों के 39 विद्यार्थी दिल्ली रवाना

हिमाचल प्रदेश से विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग 2025 के चरण तीन के तहत प्रदेश के 10 जिलों से चुने गए 39 विद्यार्थी आगामी चरण में भाग लेने के लिए आज केंद्रीय विश्वविद्यालय के धौलाधार परिसर से रवाना हुए।

कांगड़ा (ब्यूरो): हिमाचल प्रदेश से विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग 2025 के चरण तीन के तहत प्रदेश के 10 जिलों से चुने गए 39 विद्यार्थी आगामी चरण में भाग लेने के लिए आज केंद्रीय विश्वविद्यालय के धौलाधार परिसर से रवाना हुए। इसमें 20 छात्राएं और 19 छात्र शामिल हैं। विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो. सत प्रकाश बंसल ने विद्यार्थियों को शुभकामनाएं दीं और अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन देने के लिए प्रोत्साहित किया। विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग 2025 के लिए हिमाचल प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय को हिमाचल प्रदेश राज्य की नोडल एजैंसी के रूप में नामित किया गया है।

गौरतलब है कि चरण 3 के तहत राज्यभर से प्राप्त पीपीटी प्रविष्टियों का व्यक्तिगत प्रस्तुतीकरण निरीक्षण/मूल्यांकन केंद्रीय विश्वविद्यालय की ओर से किया गया है और इसमें 39 विद्यार्थी आगामी चरण के लिए चुने गए। इसमें 18 से 28 वर्ष की आयु के विद्यार्थी हैं, जो विभिन्न शिक्षण संस्थानों में शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, लेकिन मूलतः हिमाचल राज्य से ही संबंधित हैं। चयनित अभ्यर्थी/टीम 11 जनवरी, 2025 को राष्ट्रीय युवा महोत्सव, नई दिल्ली में विकसित भारत चैम्पियनशिप में राज्य का प्रतिनिधित्व करेंगे। फाइनल 12 जनवरी, 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उपस्थिति में नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। 13 जनवरी को दल वापस हिमाचल पहुंच जाएगा।

हिमाचल से युवाओं ने रवानगी से पहले विश्वविद्यालय के कुलसचिव प्रो. सुमन शर्मा से मुलाकात की और इस दौरे को लेकर अपनी जिज्ञासा को उनके समक्ष रखा। कुलसचिव ने सभी युवाओं को शुभकामनाएं दीं और एक नए अनुभव के लिए अपने आप को तैयार होने के लिए कहा। उन्होंने कहा कि यह विश्वविद्यालय के लिए गौरव की बात है कि विश्वविद्यालय को नोडल एजैंसी बनाया गया है और हिमाचल का प्रतिनिधित्व करने का अवसर मिला है। विश्वविद्यालय की ओर से दिल्ली जाने वाले प्रतिनिधिमंडल के साथ विश्वविद्यालय के 2 सदस्यों प्रो. मलकीयत सिंह और डॉ. पूजा अवस्थी जनसंपर्क अधिकारी को नामित किया गया है।

इन विषयों पर विद्यार्थी रखेंगे अपने विचार

विद्यार्थी विकसित भारत के लिए तकनीक, विकास भी-विरासत भी, विकसित भारत के लिए युवाओं को सशक्त बनाना, कृषि में उत्पादकता बढ़ाना, भारत को विश्व की स्टार्टअप राजधानी बनाना, भारत को एक स्पोर्टिंग और फिट राष्ट्र बनाना, भारत को वैश्विक विनिर्माण पावर हाऊस बनाना भारत को ऊर्जा कुशल बनाना, भविष्य के लिए बुनियादी ढांचे का निर्माण, महिलाओं को सशक्त बनाना और सामाजिक संकेतकों में सुधार करना विषयों पर व्यक्तिगत प्रस्तुतीकरण देंगे।

